https://sputnik-georgia.ru/20220222/aliev-rossiya-sygrala-vazhnuyu-rol-v-prekraschenii-voyny-mezhdu-azerbaydzhanom-i-armeniey-264685153.html

Алиев: Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией

Алиев: Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией

Сегодня Россия занимает главенствующую позицию в деле нормализации отношений между двумя странами, подчеркнул Алиев 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T18:43+0400

2022-02-22T18:43+0400

2022-02-22T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Азербайджанский лидер сделал заявление на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник в Кремле.Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном участии Владимира Путина позволило урегулировать этот многолетний конфликт, отметил Алиев."Сегодня новая ситуация, сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом, и Россия играет также очень важную роль, я бы сказал, главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытия транспортных коммуникаций, установления нормальных соседских отношений", - добавил Алиев.Азербайджанские депутаты едут в Ереван>>В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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