https://sputnik-georgia.ru/20220222/chem-to-nasolil-loshad-stolknula-pyuschego-kota-v-vodu--zabavnoe-video-264652302.html
Чем-то насолил: лошадь столкнула пьющего кота в воду – забавное видео
Чем-то насолил: лошадь столкнула пьющего кота в воду – забавное видео
Обычно вредностью славятся коты, который так и ждут момента кому-то напакостить, но с этим пушистым судьба решила поиграть 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T06:10+0400
2022-02-22T06:10+0400
2022-02-22T06:10+0400
кошки
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На кадрах видно, как два кота пьют воду, видимо, из поилки для лошади. Причем светленький вошел в воду буквально лапами, чтобы было удобно. Такое невежество, кажется, не очень понравилось хозяину поилки – коню. Вот он и решил легонько толкнуть пушистого, от чего тут плюхнулся в воду почти что головой.Смотрите на видео также:
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кошки
Чем-то насолил: лошадь столкнула пьющего кота в воду – забавное видео
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Обычно вредностью славятся коты, который так и ждут момента кому-то напакостить, но с этим пушистым судьба решила поиграть
На кадрах видно, как два кота пьют воду, видимо, из поилки для лошади. Причем светленький вошел в воду буквально лапами, чтобы было удобно. Такое невежество, кажется, не очень понравилось хозяину поилки – коню. Вот он и решил легонько толкнуть пушистого, от чего тут плюхнулся в воду почти что головой.
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