https://sputnik-georgia.ru/20220222/chem-to-nasolil-loshad-stolknula-pyuschego-kota-v-vodu--zabavnoe-video-264652302.html

Чем-то насолил: лошадь столкнула пьющего кота в воду – забавное видео

Чем-то насолил: лошадь столкнула пьющего кота в воду – забавное видео

Обычно вредностью славятся коты, который так и ждут момента кому-то напакостить, но с этим пушистым судьба решила поиграть 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T06:10+0400

2022-02-22T06:10+0400

2022-02-22T06:10+0400

кошки

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На кадрах видно, как два кота пьют воду, видимо, из поилки для лошади. Причем светленький вошел в воду буквально лапами, чтобы было удобно. Такое невежество, кажется, не очень понравилось хозяину поилки – коню. Вот он и решил легонько толкнуть пушистого, от чего тут плюхнулся в воду почти что головой.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кошки