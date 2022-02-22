https://sputnik-georgia.ru/20220222/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-12-101-264661906.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 12 101

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 12 101

За последние 24 часа от коронавируса скончались 45 человек, вылечились 14 764 пациента, а с начала пандемии – 1 422 540 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T10:48+0400

2022-02-22T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 12 101. Скончались 45 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 565 769 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 14 764 человека, с начала пандемии – 1 422 540. Скончались 15 933.Защищает ли вакцина – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии>>За сутки сделано 47 486 тестов, в том числе 33 164 на антиген и 14 322 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 25,48%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 28,55%.К этому времени в Грузии сделано 2 800 752 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 006.В карантине в данное время находятся 7 человек, в стационарах – 5 358, в ковид-гостиницах – 860.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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