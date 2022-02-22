https://sputnik-georgia.ru/20220222/eks-podrazdelenie-xiaomi-prezentuet-nedorogoy-smartfon-s-moschnymi-kharakteristikami-264666605.html

Экс-подразделение Xiaomi презентует недорогой смартфон с мощными характеристиками

Экс-подразделение Xiaomi презентует недорогой смартфон с мощными характеристиками

Ожидается, что Poco X4 Pro 5G представят в глобальной версии, которая будет доступна в Европе и России 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T12:22+0400

2022-02-22T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Презентацию мобильного телефона Poco X4 Pro 5G, который получит сильный процессор и камеру высокого разрешения, анонсировал бренд Poco, который стал формально независимым от Xiaomi.Что касается характеристик, то Poco X4 Pro должен получить процессор Snapdragon 695 с интегрированным модемом 5G. Более того, у смартфона будет тройная камера с основной на 108 Мп, экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки.Почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов? >>>В РФ премьера смартфона, по информации пресс-службы бренда, произойдет одновременно с мировой. Цена Poco X4 Pro не называется – предшественник X3 Pro предлагается от 22 тысяч рублей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

смартфоны, новости, в мире, технологии, xiaomi