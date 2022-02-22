https://sputnik-georgia.ru/20220222/genprokuratura-gruzii-obvinyaet-oppozitsionnyy-telekanal-v-rasprostranenii-dezinformatsii-264684044.html
Здание Генпрокуратуры Грузии в центре внимания - оппозиционное ТВ обвинили во лжи
Здание Генпрокуратуры Грузии в центре внимания - оппозиционное ТВ обвинили во лжи
Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что строит новое здание не для себя, а для районных прокуратур столицы 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T18:11+0400
2022-02-22T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Генпрокуратура Грузии опровергла информацию о продаже главного здания, несмотря на планы провести дорогостоящий ремонт на третьем этаже. Ранее оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" распространил информацию о том, что в условиях экономического кризиса в стране власти планируют заново ремонтировать здание. При этом было отмечено, что на ремонт только одного этажа административного здания Генпрокуратуры нужно 1,2 миллиона лари (около 400 тыс долларов). Здесь же отмечается, что плановые ремонтные работы проводятся в пределах выделенных из госбюджета средств.Борьба с воровским миром в Грузии - прокуратура отчиталась за 2021 год>>Что касается нового здания прокуратуры, несмотря на то, что ведомство 25 января объявило тендер на реализацию нового архитектурного проекта, "факт манипулируется и продолжается распространение дезинформации", говорится в заявлении.Ведомство поясняет, что новое здание предназначается для сотрудников районных прокуратур Тбилиси, которые уже 11 лет ютятся в здании Тбилисского департамента полиции.Кроме того, в новом здании планируется разместить учебный центр прокуратуры. Строительство нового объекта будет осуществляться за счет средств, мобилизованных в бюджете."Борьба с дезинформацией является одной из основных задач прокуратуры Грузии, и ведомство продолжает активно работать в этом направлении, чтобы распространение ложной и недостоверной информации не влияло на степень общественного доверия к прокуратуре", - говорится в заявлении.Прокуратура призвала телеканал опровергнуть распространенную ложную информацию и предоставить общественности объективную и проверенную информацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, прокуратура
Здание Генпрокуратуры Грузии в центре внимания - оппозиционное ТВ обвинили во лжи
18:11 22.02.2022 (обновлено: 19:18 22.02.2022) Подписаться на
Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что строит новое здание не для себя, а для районных прокуратур столицы
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Генпрокуратура Грузии опровергла информацию о продаже главного здания, несмотря на планы провести дорогостоящий ремонт на третьем этаже.
Ранее оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели
" распространил информацию о том, что в условиях экономического кризиса в стране власти планируют заново ремонтировать здание. При этом было отмечено, что на ремонт только одного этажа административного здания Генпрокуратуры нужно 1,2 миллиона лари (около 400 тыс долларов).
"Категорически заявляем, что продажа здания Генеральной прокуратуры не планируется. Подтверждаем, что объявлен тендер на ремонт третьего этажа, так как ремонтные работы на этаже не проводились с 2005 года", - говорится в заявлении прокуратуры.
Здесь же отмечается, что плановые ремонтные работы проводятся в пределах выделенных из госбюджета средств.
Что касается нового здания прокуратуры, несмотря на то, что ведомство 25 января объявило тендер на реализацию нового архитектурного проекта, "факт манипулируется и продолжается распространение дезинформации", говорится в заявлении.
Ведомство поясняет, что новое здание предназначается для сотрудников районных прокуратур Тбилиси, которые уже 11 лет ютятся в здании Тбилисского департамента полиции.
Кроме того, в новом здании планируется разместить учебный центр прокуратуры. Строительство нового объекта будет осуществляться за счет средств, мобилизованных в бюджете.
"Борьба с дезинформацией является одной из основных задач прокуратуры Грузии, и ведомство продолжает активно работать в этом направлении, чтобы распространение ложной и недостоверной информации не влияло на степень общественного доверия к прокуратуре", - говорится в заявлении.
Прокуратура призвала телеканал опровергнуть распространенную ложную информацию и предоставить общественности объективную и проверенную информацию.
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