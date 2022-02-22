https://sputnik-georgia.ru/20220222/grazhdan-gruzii-prizvali-ne-brat-zhivotnykh-iz-dikoy-prirody-264687135.html

Граждан Грузии призвали не брать животных из дикой природы

Граждан Грузии призвали не брать животных из дикой природы

Согласно действующему законодательству, держать незаконно дикое животное, а также покупать или продавать их недопустимо 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T19:14+0400

2022-02-22T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает граждан не брать с собой животных, найденных в дикой природе, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой передали медвежат, найденных гражданином на дороге в Шуахеви (Аджария), медвежьему приюту в Цхваричамиа (Мцхета-Мтианети).Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой отреагировали на случай в Шуахеви после информации, полученной по горячей линии министерства – 153.Как отмечают в ведомстве, покидая лес дикие животные, в основном, обречены на смерть или на плен."При этом, дикие животные являются опасными для постоянного проживания с людьми, они являются потенциальными нападающими, их место в дикой природе", - подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды.В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО >>Согласно действующему законодательству, держать незаконно дикое животное, а также покупать или продавать их недопустимо. Подобное действие наказывается штрафом в размере тысячи лари (335 долларов). В таких случаях животных отнимут и передадут в собственность государству.Иметь в частной собственности дикое животное допустимо только в том случае, если хозяин приобрел его законным путем или привез в страну с учетом требований, установленных законодательством.В таких случаях, он должен иметь соответствующий документ, подтверждающий законную покупку животного, таможенные декларации, ветеринарную справку.В случае приобретения животного, входящего под охрану СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – ред.) лицо должно иметь с собой соответствующий сертификат и разрешение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, животные, национальное агентство охраны окружающей среды