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Граждан Грузии призвали не брать животных из дикой природы
Граждан Грузии призвали не брать животных из дикой природы
Согласно действующему законодательству, держать незаконно дикое животное, а также покупать или продавать их недопустимо 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T19:14+0400
2022-02-22T19:14+0400
2022-02-22T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает граждан не брать с собой животных, найденных в дикой природе, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой передали медвежат, найденных гражданином на дороге в Шуахеви (Аджария), медвежьему приюту в Цхваричамиа (Мцхета-Мтианети).Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой отреагировали на случай в Шуахеви после информации, полученной по горячей линии министерства – 153.Как отмечают в ведомстве, покидая лес дикие животные, в основном, обречены на смерть или на плен."При этом, дикие животные являются опасными для постоянного проживания с людьми, они являются потенциальными нападающими, их место в дикой природе", - подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды.В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО >>Согласно действующему законодательству, держать незаконно дикое животное, а также покупать или продавать их недопустимо. Подобное действие наказывается штрафом в размере тысячи лари (335 долларов). В таких случаях животных отнимут и передадут в собственность государству.Иметь в частной собственности дикое животное допустимо только в том случае, если хозяин приобрел его законным путем или привез в страну с учетом требований, установленных законодательством.В таких случаях, он должен иметь соответствующий документ, подтверждающий законную покупку животного, таможенные декларации, ветеринарную справку.В случае приобретения животного, входящего под охрану СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – ред.) лицо должно иметь с собой соответствующий сертификат и разрешение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, животные, национальное агентство охраны окружающей среды
Граждан Грузии призвали не брать животных из дикой природы
19:14 22.02.2022 (обновлено: 19:33 22.02.2022) Подписаться на
Согласно действующему законодательству, держать незаконно дикое животное, а также покупать или продавать их недопустимо
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывает граждан не брать с собой животных, найденных в дикой природе, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой передали медвежат, найденных гражданином на дороге в Шуахеви (Аджария), медвежьему приюту в Цхваричамиа (Мцхета-Мтианети).
"После привыкания к людям, их обратное возвращение в дикую природу является сложным процессом, поскольку животные, находящийся в плену теряют инстинкт самосохранения и добычи пищи", - говорится в заявлении ведомства.
Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой отреагировали на случай в Шуахеви после информации, полученной по горячей линии министерства – 153.
Как отмечают в ведомстве, покидая лес дикие животные, в основном, обречены на смерть или на плен.
"При этом, дикие животные являются опасными для постоянного проживания с людьми, они являются потенциальными нападающими, их место в дикой природе", - подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды.
Согласно действующему законодательству, держать незаконно дикое животное, а также покупать или продавать их недопустимо. Подобное действие наказывается штрафом в размере тысячи лари (335 долларов). В таких случаях животных отнимут и передадут в собственность государству.
Иметь в частной собственности дикое животное допустимо только в том случае, если хозяин приобрел его законным путем или привез в страну с учетом требований, установленных законодательством.
В таких случаях, он должен иметь соответствующий документ, подтверждающий законную покупку животного, таможенные декларации, ветеринарную справку.
В случае приобретения животного, входящего под охрану СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – ред.) лицо должно иметь с собой соответствующий сертификат и разрешение.
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