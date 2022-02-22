https://sputnik-georgia.ru/20220222/gruzinskiy-avangard-i-modernizm--v-tbilisi-sostoitsya-unikalnaya-vystavka-264622605.html

Грузинский авангард и модернизм – в Тбилиси состоится уникальная выставка

Грузинский авангард и модернизм – в Тбилиси состоится уникальная выставка

В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе ценители искусства смогу увидеть работы 28 известных грузинских художников 22.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Выставка "Грузинский модернизм и тбилисский авангард 1910-1932 годов" пройдет в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси с 25 февраля по 20 апреля.Как сообщает пресс-служба Минкультуры Грузии, на выставке будет представлено 403 экспоната. Выставка объединяет очень интересный и разнообразный материал, представляющий собой многогранное и интересное развитие модернистского течения в Грузии в 1910-1932 гг., говорится в сообщении.Выставка легендарного сценографа Солико Вирсаладзе открывается в Тбилиси>>В экспозицию "Грузинский модернизм и тбилисский авангард 1910-1932 годов" вошли экспонаты из нескольких фондов Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили. Экспозиция позволит посетителям впервые увидеть работы известного грузинского сценографа Валериана Сидамона-Эристави из коллекции, купленной Министерством культуры в 2021 году в рамках проекта пополнения музейных фондов. Кроме того, у посетителя будет возможность ознакомиться с выставками коллекций Дома-музея Элене Ахвледиани, коллекции Дворца искусств Грузии, Национальной библиотеки парламента Грузии и Музея национального театра им. Шота Руставели. Будут также представлены экспонаты, хранящиеся в частных коллекциях. Всего на выставке будут представлены работы 28 художников: Элене Ахвледиани, Шалвы Кикодзе, Ладо Гудиашвили, Кетеван Магалашвили, Михаилы Гоциридзе, Александра Бажбеук-Меликов, Александра Шервашидзе, Дмитрия Шеварднадзе, Ирины Стенберевой, Ирина Стенберева-Зданевич, Игоря Терентьева, Давида Какабадзе, Александра Зальцмана, Дмитрия Квирикашвили, Иосифа Шарлемана, Зигмунда (Зига) Валишевского, Иосифа Габашвили, Ираклия Гамрекели, Петре Оцхели и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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