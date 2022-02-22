https://sputnik-georgia.ru/20220222/gruziya-poluchit-vaktsinu-protiv-koronavirusa-dlya-detey-s-5-let-k-seredine-leta-264682301.html
Грузия получит вакцину против коронавируса для детей с 5 лет к середине лета
Грузия получит вакцину против коронавируса для детей с 5 лет к середине лета
Переговоры о поставках специальной вакцины для детей с компанией Pfizer уже ведутся 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T17:24+0400
2022-02-22T17:24+0400
2022-02-22T17:24+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262815675_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_9a89d04a68ed0cffd8803fd942140e11.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Вакцина против коронавируса, предназначенная для вакцинации детей от 5 до 12 лет, появится в Грузии до июля, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Первые прививки от коронавируса доступными в Грузии вакцинами начали делать детям с 12 лет, страдающим хроническими заболеваниями. Но сейчас встал вопрос о специальной вакцине, предназначенной для детей более младшего возраста, и Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о поставке такой вакцины.По данным специалистов, в Грузии из общего числа инфицированных 15% составляют дети. По словам медиков, новый штамм коронавируса "омикрон", отличающийся сравнительно легким течением заболевания, у детей протекает довольно сложно."Омикрон" у детей протекает довольно сложно – грузинские врачи призывают к осторожности>>С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.По последним данным, в Грузии одной дозой вакцинированы 4 018 подростков в возрасте 12 - 15 лет, а полностью – 3 083 .Среди подростков 16-17 лет одну дозу вакцины сделали 12 505 человек, а две дозы – 11 026.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262815675_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_b7e862f853e64678b383638e95f4a3d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, дети
Грузия получит вакцину против коронавируса для детей с 5 лет к середине лета
Подписаться на
Переговоры о поставках специальной вакцины для детей с компанией Pfizer уже ведутся
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Вакцина против коронавируса, предназначенная для вакцинации детей от 5 до 12 лет, появится в Грузии до июля, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Первые прививки от коронавируса доступными в Грузии вакцинами начали делать детям с 12 лет, страдающим хроническими заболеваниями. Но сейчас встал вопрос о специальной вакцине, предназначенной для детей более младшего возраста, и Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о поставке такой вакцины.
"Мы заказали Pfizer 50 тысяч доз такой вакцины На первом этапе думаем использовать ее для вакцинации детей с сопутствующими заболеваниями. Первая партия должна поступить во втором квартале. Наверное, прививка начнется на добровольной основе", - заявил Гамкрелидзе.
По данным специалистов, в Грузии из общего числа инфицированных 15% составляют дети. По словам медиков, новый штамм коронавируса "омикрон", отличающийся сравнительно легким течением заболевания, у детей протекает довольно сложно.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
По последним данным, в Грузии одной дозой вакцинированы 4 018 подростков в возрасте 12 - 15 лет, а полностью – 3 083 .
Среди подростков 16-17 лет одну дозу вакцины сделали 12 505 человек, а две дозы – 11 026.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.