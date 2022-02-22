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Грузия получит вакцину против коронавируса для детей с 5 лет к середине лета

Грузия получит вакцину против коронавируса для детей с 5 лет к середине лета

Переговоры о поставках специальной вакцины для детей с компанией Pfizer уже ведутся 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T17:24+0400

2022-02-22T17:24+0400

2022-02-22T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Вакцина против коронавируса, предназначенная для вакцинации детей от 5 до 12 лет, появится в Грузии до июля, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Первые прививки от коронавируса доступными в Грузии вакцинами начали делать детям с 12 лет, страдающим хроническими заболеваниями. Но сейчас встал вопрос о специальной вакцине, предназначенной для детей более младшего возраста, и Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о поставке такой вакцины.По данным специалистов, в Грузии из общего числа инфицированных 15% составляют дети. По словам медиков, новый штамм коронавируса "омикрон", отличающийся сравнительно легким течением заболевания, у детей протекает довольно сложно."Омикрон" у детей протекает довольно сложно – грузинские врачи призывают к осторожности>>С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.По последним данным, в Грузии одной дозой вакцинированы 4 018 подростков в возрасте 12 - 15 лет, а полностью – 3 083 .Среди подростков 16-17 лет одну дозу вакцины сделали 12 505 человек, а две дозы – 11 026.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, дети