https://sputnik-georgia.ru/20220222/gruziya-prinimaet-uchastie-v-aviaforume-connect-2022-264683532.html

Грузия принимает участие в авиафоруме CONNECT 2022

Грузия принимает участие в авиафоруме CONNECT 2022

Объединение аэропортов Грузии будет представлено на форуме совместным стендом с Национальной администрацией туризма 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. "Объединение аэропортов Грузии" вместе с Национальной администрацией туризма примут участие в ежегодном европейском авиационном форуме CONNECT 2022, который проходит в Финляндии 23-25 февраля, говорится в сообщении на сайте Объединения.Форум CONNECT пройдет в 19-ый раз, в этот раз в городе Тампере. В нем примут участие представители 75 авиакомпаний и более 280 аэропортов из 60 стран мира."На мероприятии этого года у нас новшество – Объединение аэропортов Грузии будет представлено на форуме совместным стендом с Национальной администрацией туризма. У нас будут презентации всех трех международных аэропортов Грузии, чтобы привлечь еще больше авиакомпаний в нашу страну и максимально использовать туристический потенциал Грузии", - сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту восстановлен на 70% от уровня 2019 года >>Арчуадзе возглавит на мероприятии грузинскую делегацию. В рамках трехдневного форума, Объединение запланировало более 30 встреч с различными авиакомпаниями, аэропортами-партнерами и другими представителями авиационной отрасли."В рамках форумов проводится ряд встреч со стратегически важными для грузинского рынка авиакомпаниями, чтобы они заинтересовались запуском рейсов или увеличением частоты по существующим направлениям и увеличением ареала оперирования в направлении Грузии",- сказала Арчуадзе.Международный авиационный форум основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. Форум проводится раз в год в различных странах Европы.В феврале 2018 года юбилейный пятнадцатый форум прошел в Тбилиси. В ней тогда приняли участие более 500 представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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