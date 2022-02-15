https://sputnik-georgia.ru/20220215/passazhiropotok-v-kutaisskom-aeroportu-vosstanovlen-na-70-ot-urovnya-2019-goda-264465568.html

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту восстановлен на 70% от уровня 2019 года

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту восстановлен на 70% от уровня 2019 года

В настоящее время в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 24 направлениям в 14 стран 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T19:37+0400

2022-02-15T19:37+0400

2022-02-15T19:37+0400

грузия

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туризм

кутаисский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В январе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 70% от уровня за аналогичный период 2019 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.В январе 2022 года аэропорт обслужил 39 049 пассажиров, тогда как в январе 2019 года этот показатель составлял 55 895.Число посетивших Грузию туристов выросло почти в шесть раз в январе >>Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В январе в аэропорту возобновлено 87% рейсов (164 рейса). В 2019 году в январе было 188 рейсов.В настоящее время в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 24 направлениям в 14 стран.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.В Грузии подсчитали доходы от туризма за январь 2022 года >>Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Основная часть туристов в январе приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 50,3% въезжающих.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе 2022 года выросло на 471,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы страны превысили 114 миллионов долларов, что в 11 раз больше, чем в январе 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии