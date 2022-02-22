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Избивший бывшего послушника житель Тбилиси задержан полицией

Избивший бывшего послушника житель Тбилиси задержан полицией

Обвиняемому в насилии грозит до трех лет лишения свободы 22.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сотрудники главного следственного управления полиции Тбилиси задержали 34-летнего жителя столицы на основании видео насилия, опубликованного в Сети, сообщает пресс-служба ведомства.На попавшем в Сеть видео видно, как одетый в рясу мужчина оскорбляет и бьет другого одетого в рясу мужчину. По данным СМИ, это Илларион Гиголашвили жестоко расправился с Пиросом (Роином) Мумладзе. Патриархия Грузии после появления в Сети скандального видео осудила расправу одного бывшего послушника над другим.Патриархии Грузии пришлось давать разъяснения из-за скандального видео>>Задержанный обвиняется в "преследовании, совершенном с применением насилия" и "незаконном использование информации, касающейся личной жизни, и ее распространение в Интернете". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет, говорится в сообщении МВД.Следствие установило, что 18 февраля задержанный физически расправился с бывшим послушником в одном из объектов питания на территории Тбилисского моря. Кадры насилия позднее были распространены в социальной сети Facebook.Избитый Мумладзе в интервью телеканалу "Рустави 2" рассказал, что инцидент, произошедший 18 февраля, далеко не первый. Ранее, по словам Мумладзе, Гиголашвили силой снял с него рясу и обрил. Это произошло после того, как Мумладзе признался Гиголашвили в своем влечении к мужчинам, и рассказал, как будучи в Кутаиси, предлагал одному заняться с ним сексом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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