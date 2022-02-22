https://sputnik-georgia.ru/20220222/kak-semi-v-gruzii-perenosyat-shestuyu-volnu-koronavirusa---opros-264691534.html

Как семьи в Грузии переносят шестую волну коронавируса - опрос

Как семьи в Грузии переносят шестую волну коронавируса - опрос

Согласно опросу, 57,8% родителей довольны качеством дистанционного образования, но 97,3% предпочитают, чтобы дети учились в школах 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Большинство семей Грузии соблюдали рекомендации эпидемиологов и шестая волна коронавируса практически их не напугала и не отразилась на их материальном благосостоянии, говорится в результатах исследования Национальной службы статистики "Сакстат".Шестая волна коронавируса началась в Грузии в конце декабря прошлого года и достигла пика уже в январе, когда ежедневное число новых случаев превышало 20 тысяч.Согласно исследованию, в котором приняли участие 1 996 семей, проживающих как в городах, так и в селах, во время шестой волны коронавируса мест скопления людей избегали 69% опрошенных, а вот 31% не могли этого делать. Причиной они назвали необходимость ходить за покупками, на работу, в аптеку, в гости или для получения каких-либо услуг, в том числе и медицинских.В тоже время 86,1% опрошенных семей заявили, что, посещая общественные места за последнюю неделю, постоянно носили маски. Игнорировали маски 0,3% семей, остальные пользовались маской от случая к случаю.Благосостояние и коронавирусИсследование показало, что только в 1,8% семей во время шестой волны коронавируса один из членов семьи потерял работу. Всего же с ноября 2021 года у 8,8% семей снизился месячный доход. При этом, если в городе коронавирус ударил по ежемесячному бюджету 8,2% семей, то в селах он коснулся 9,2 %.Главной причиной уменьшения дохода семьи называют снижение спроса на продукцию, на втором месте – временная потеря трудоспособности из-за коронавируса, а на третьем – закрытие бизнеса. На последнем месте – снижение зарплат.Коронавирус и уход за детьмиИсследователи также оценили влияние шестой волны коронавируса на отношения семей с детьми и установили, что несмотря на волну коронавируса, родители занимались с детьми дошкольного возраста и готовили их к школе. Главной активностью родители назвали игры, на втором месте распознавание предметов, счет и рисование, на третьем месте чтение книг, на четвертом месте прогулки, а на пятом - пение и сказки.В Грузии смягчают ковид-ограничения - что будет со школами? >>Что касается воспитание детей школьного возраста, то в основном дети опрошенных семей учились в течение недели до опроса в школах и только одна пятая всех детей была на дистанционном обучении.При этом 57,8% родителей довольны качеством дистанционного образования, однако при этом 97,3% заявляют, что предпочитают, чтобы дети учились в школах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, национальная служба статистики грузии "сакстат"