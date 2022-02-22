https://sputnik-georgia.ru/20220222/kakie-kovid-pravila-izmenilis-v-gruzii-i-kakie-ostalis-264675674.html

Какие ковид-правила изменились в Грузии и какие остались?

Какие ковид-правила изменились в Грузии и какие остались?

В Грузии большой компанией можно будет ходить в рестораны и справлять пышные свадьбы 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T15:09+0400

2022-02-22T15:09+0400

2022-02-22T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузия смягчает ковид-ограничения – решения были приняты Межведомственным координационным советом по борьбе с пандемией во вторник.С 1 марта граждане 67 стран смогут пересечь как воздушную, так и сухопутную границу Грузии в случае полной вакцинации, а невакцинированные иностранные граждане должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Для них отменяется обязательное ПЦР-тестирование на третий день по приезде.Что касается граждан Грузии, возвращающихся на родину, для них тоже обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста или вакцинации. В том случае, если у них нет ни теста, ни вакцинации, то они вместо восьми дней должны перейти в пятидневную изоляцию.При наличии отрицательного ПЦР-теста и граждане Грузии освобождаются от повторного тестирования через 72 часа.Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину>>Упраздняются приложения, которые были необходимы для въезда граждан 67 стран – это так называемое "Бизнес-приложение", "Работай из Грузии" и "Студенческое приложение".В 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах. Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях до 15 вместо 10. Соблюдая эти правила, разрешено проводить застолья, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством гостей.С 1 марта упраздняются карантинные пространства, которые обустроены в гостиницах. Уже с 22 февраля прекращается прием инфицированных.Координационный совет также отменил обязательные термоскрининги, регистрационные журналы и дезбарьеры. С 4 марта разрешается функционирование ночных клубов с 60% загрузкой.С 15 марта в Грузии без каких-либо ограничений можно будет проводить конференции, семинары и тренинги. Снимается ограничение на участие в них не более 70 человек.Изменение внесено и в режим работы Межведомственного координационного совета – совет будет собираться не раз в неделю, а раз в две недели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, общество