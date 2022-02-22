https://sputnik-georgia.ru/20220222/kovid-ogranicheniya-perestali-byt-effektivnymi---mnenie-ekspertov-264688572.html

Ковид-ограничения перестали быть эффективными - мнение экспертов

Ковид-ограничения перестали быть эффективными - мнение экспертов

Важно было не только введение ограничений, но и их эффективное исполнение, а тут имелись недостатки, считает врач 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T20:16+0400

2022-02-22T20:16+0400

2022-02-22T20:38+0400

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24811/56/248115635_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3ec6d2cec59253e97597b0f242c6287c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Ограничения уже не могут остановить распространение коронавируса, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.Во вторник Межведомственный координационный совет принял решение о смягчении ковид-ограничений, которые касаются въезда в страну, упразднения карантинных пространств, проведения массовых мероприятий. Координационный совет также отменил обязательные термоскрининги, регистрационные журналы и дезбарьеры.По словам эксперта, важно было не только введение ограничений, но и их эффективное исполнение и контроль. В этом направлении, как считает Чхаидзе, имелись недостатки.По мнению иммунолога-аллерголога Бидзины Кулумбегова, Грузии пора следовать примеру других стран и контроль инфекции должен основываться на ответственности населения.В Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов >>"Страна выдержала самую большую волну в истории этой пандемии и, соответственно, нагрузку на госпитальный сектор и систему здравоохранения, что позволяет говорить о том, что эта волна пандемии завершилась. Я поддерживаю то, что контроль инфекции должен стать вопросом личной ответственности", — сказал Бидзина Кулумбегов.Грузия, по мнению эпидемиологов, преодолела пик шестой волны коронавируса, вызванный новым штаммом коронавируса "омикрон". Суточный прирост инфицированных в последнее время снизился до 8-14 тысяч.В начале февраля было зарегистрировано сразу несколько антирекордов, самый высокий - более 26 тысяч инфицированных. Общее официальное количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 1,5 млн человек.Несмотря на снижение числа инфицированных, высоким остается показатель положительности тестов. По данным на 21 февраля, он составляет за сутки 25,48%, за две недели – 30,65%, за семь дней – 28,55%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса