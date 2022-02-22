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В Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов
В Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов
Ночные клубы смогут возобновить работу уже с начала марта 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T12:44+0400
2022-02-22T12:44+0400
2022-02-22T13:03+0400
шестая волна
новости
грузия
общество
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет существенно смягчил целый ряд ограничений для ресторанов и других объектов питания. Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования в начале февраля достигал 24-26 тысяч, но уже на прошлой неделе опустился до 14-15 тысяч.Также отменяется ограничение на общее количество посетителей объектов питания. Гибрадзе также напомнил о том, что 4 марта смогут возобновить работу ночные клубы. Главное условие – чтобы количество посетителей не превышало 60%.Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину>>Ночные клубы, закрытые с марта 2020 года, в конце декабря прошлого года получили право провести шесть тестовых мероприятий в новогодние дни. После этого, в связи с ожидаемой новой вспышкой коронавируса, они прекратили работу на неопределенный срок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, коронавирус covid-19
В Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов
12:44 22.02.2022 (обновлено: 13:03 22.02.2022) Подписаться на
Ночные клубы смогут возобновить работу уже с начала марта
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет существенно смягчил целый ряд ограничений для ресторанов и других объектов питания.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования в начале февраля достигал 24-26 тысяч, но уже на прошлой неделе опустился до 14-15 тысяч.
"Приято решение о том, чтобы в закрытом пространстве выросло допустимое количество находящихся за одним столом людей до десяти. Как вам известно, до сих пор было шесть. А также в открытых пространствах, чтобы выросло до 15 человек вместо десяти", – сказал глава оперативного штаба Совета Георгий Гибрадзе на брифинге.
Также отменяется ограничение на общее количество посетителей объектов питания.
Гибрадзе также напомнил о том, что 4 марта смогут возобновить работу ночные клубы. Главное условие – чтобы количество посетителей не превышало 60%.
Ночные клубы, закрытые с марта 2020 года, в конце декабря прошлого года получили право провести шесть тестовых мероприятий в новогодние дни. После этого, в связи с ожидаемой новой вспышкой коронавируса, они прекратили работу на неопределенный срок.
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