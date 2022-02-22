https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-gruzii-smyagchili-kovid-ogranicheniya-dlya-restoranov-264668505.html

В Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов

В Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов

Ночные клубы смогут возобновить работу уже с начала марта 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T12:44+0400

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шестая волна

новости

грузия

общество

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет существенно смягчил целый ряд ограничений для ресторанов и других объектов питания. Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования в начале февраля достигал 24-26 тысяч, но уже на прошлой неделе опустился до 14-15 тысяч.Также отменяется ограничение на общее количество посетителей объектов питания. Гибрадзе также напомнил о том, что 4 марта смогут возобновить работу ночные клубы. Главное условие – чтобы количество посетителей не превышало 60%.Для граждан Грузии смягчаются правила въезда на родину>>Ночные клубы, закрытые с марта 2020 года, в конце декабря прошлого года получили право провести шесть тестовых мероприятий в новогодние дни. После этого, в связи с ожидаемой новой вспышкой коронавируса, они прекратили работу на неопределенный срок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, коронавирус covid-19