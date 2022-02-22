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Председатель парламента Турции завершил свой визит в Грузию

Председатель парламента Турции завершил свой визит в Грузию

В рамках визита Мустафа Шентоп встретился со спикером парламента и премьер-министром Грузии 22.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп завершил свой официальный визит в Тбилиси.Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом Грузию 21 февраля. Он провел встречи со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили, депутатами парламента и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили."Мы поддерживаем приезд турецких бизнесменов в Грузию. В связи с тем, что Грузия является стратегическим партнером Турции, мы придаем большое значение безопасности и спокойствию в регионе", – заявил Шентоп на встрече с Шалвой Папуашвили.Председатели парламентов Грузии и Турции подписали договор о сотрудничестве>>Председатели парламентов двух стран обсудили вопросы углубления сотрудничества и укрепления связей между парламентами и подчеркнули важность поддержания безопасности в регионе. На встрече с премьер-министром стороны обсудили стратегическое партнерство между Турцией и Грузией, экономическое сотрудничество, а также инициативу главы грузинского правительства о мирном соседстве.Стороны отметили, что в этом году исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Турцией и Грузией.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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