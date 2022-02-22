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Премьер Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека
Премьер Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека
Свобода слова и свобода СМИ являются приоритетным вопросом для правительства Грузии, заявил премьер 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T19:48+0400
2022-02-22T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, говорится в сообщении администрации правительства.На встрече речь шла об усилиях, предпринятых правительством Грузии в направлении защиты прав человека.Премьер отметил, что одним из главных приоритетов правительства является обеспечение здоровой среды для всех граждан, и подчеркнул, что в этом направлении был проведен ряд важных реформ.По словам Гарибашвили, в 2014 году на основе доклада Томаса Хаммарберга Грузия впервые утвердила единую национальную стратегию по правам человека, которая охватывала 2014 – 2020 годы.Омбудсмен расскажет в Страсбургском суде о соблюдении прав человека в Грузии >>"А теперь в сотрудничестве с аппаратом Народного защитника, НПО и международными партнерами администрация работает над второй единой национальной стратегией по правам человека, которая будет охватывать 2022 – 2030 годы", - говорится в заявлении.В прошлом году при тесном сотрудничестве с агентствами ООН, офисом омбудсмена и НПО, администрация правительства создала межведомственный координационный совет по правам лиц с ОВЗ, который является подотчетным перед правительством и обеспечивает выполнение международных и национальных обязательств защиты прав лиц с ОВЗ.Премьер также отметил, что свобода слова и свобода СМИ являются приоритетным вопросом для правительства Грузии, гарантированным Конституцией страны и защищенным различными правовыми документами на национальном уровне.По его словам, правительство остается приверженным принципу свободы, прозрачности и плюрализма СМИ, и на прогресс в этом плане указывают ведущие позиции Грузии в международных рейтингах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, права человека, совет европы
Премьер Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека
19:48 22.02.2022 (обновлено: 20:13 22.02.2022) Подписаться на
Свобода слова и свобода СМИ являются приоритетным вопросом для правительства Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, говорится в сообщении администрации правительства.
На встрече речь шла об усилиях, предпринятых правительством Грузии в направлении защиты прав человека.
Глава грузинского правительства поблагодарил комиссара за вклад Парламентской ассамблеи Совета Европы в укрепление прав человека и демократическое развитие в Грузии и отметил, что Грузия остается приверженной главным приоритетам защиты фундаментальных прав человека.
Премьер отметил, что одним из главных приоритетов правительства является обеспечение здоровой среды для всех граждан, и подчеркнул, что в этом направлении был проведен ряд важных реформ.
По словам Гарибашвили, в 2014 году на основе доклада Томаса Хаммарберга Грузия впервые утвердила единую национальную стратегию по правам человека, которая охватывала 2014 – 2020 годы.
"А теперь в сотрудничестве с аппаратом Народного защитника, НПО и международными партнерами администрация работает над второй единой национальной стратегией по правам человека, которая будет охватывать 2022 – 2030 годы", - говорится в заявлении
.
В прошлом году при тесном сотрудничестве с агентствами ООН, офисом омбудсмена и НПО, администрация правительства создала межведомственный координационный совет по правам лиц с ОВЗ, который является подотчетным перед правительством и обеспечивает выполнение международных и национальных обязательств защиты прав лиц с ОВЗ.
Премьер также отметил, что свобода слова и свобода СМИ являются приоритетным вопросом для правительства Грузии, гарантированным Конституцией страны и защищенным различными правовыми документами на национальном уровне.
По его словам, правительство остается приверженным принципу свободы, прозрачности и плюрализма СМИ, и на прогресс в этом плане указывают ведущие позиции Грузии в международных рейтингах.
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