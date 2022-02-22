https://sputnik-georgia.ru/20220222/premer-gruzii-vstretilsya-s-komissarom-soveta-evropy-po-pravam-cheloveka-264687956.html

Премьер Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека

Премьер Грузии встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека

Свобода слова и свобода СМИ являются приоритетным вопросом для правительства Грузии, заявил премьер 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, говорится в сообщении администрации правительства.На встрече речь шла об усилиях, предпринятых правительством Грузии в направлении защиты прав человека.Премьер отметил, что одним из главных приоритетов правительства является обеспечение здоровой среды для всех граждан, и подчеркнул, что в этом направлении был проведен ряд важных реформ.По словам Гарибашвили, в 2014 году на основе доклада Томаса Хаммарберга Грузия впервые утвердила единую национальную стратегию по правам человека, которая охватывала 2014 – 2020 годы.Омбудсмен расскажет в Страсбургском суде о соблюдении прав человека в Грузии >>"А теперь в сотрудничестве с аппаратом Народного защитника, НПО и международными партнерами администрация работает над второй единой национальной стратегией по правам человека, которая будет охватывать 2022 – 2030 годы", - говорится в заявлении.В прошлом году при тесном сотрудничестве с агентствами ООН, офисом омбудсмена и НПО, администрация правительства создала межведомственный координационный совет по правам лиц с ОВЗ, который является подотчетным перед правительством и обеспечивает выполнение международных и национальных обязательств защиты прав лиц с ОВЗ.Премьер также отметил, что свобода слова и свобода СМИ являются приоритетным вопросом для правительства Грузии, гарантированным Конституцией страны и защищенным различными правовыми документами на национальном уровне.По его словам, правительство остается приверженным принципу свободы, прозрачности и плюрализма СМИ, и на прогресс в этом плане указывают ведущие позиции Грузии в международных рейтингах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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