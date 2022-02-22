https://sputnik-georgia.ru/20220222/rossiya-vnov-lider-po-importu-gruzinskikh-mandarinov-264657990.html

Россия вновь лидер по импорту грузинских мандаринов

Россия вновь лидер по импорту грузинских мандаринов

В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума" 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T07:32+0400

2022-02-22T07:32+0400

2022-02-22T07:32+0400

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. По последним данным из Грузии было экспортировано 38,2 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 18,7 миллиона долларов.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается осенью и продолжается четыре месяца. Почти 99% грузинского экспорта составляют Россия, Украина и страны СНГ.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 26 133 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 6 715 тонн, Украину – 3 851 тонн, Молдову – 545 тонны, Казахстан – 301 тонна, Словению – 234 тонны, Беларусь – 175 тонн, Эстонию – 124 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, а также 89 тонн в другие страны, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Куда вывозится грузинский фундук >>В прошлом сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезено 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправлены в Россию, а 16,3% – в Армению.В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения.Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, мандарины, экономика, сельское хозяйство