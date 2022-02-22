https://sputnik-georgia.ru/20220222/samoe-ekstravagantnoe-sooruzhenie-tbilisi-vyneseno-na-auktsion-v-shestoy-raz-264659273.html

Самое экстравагантное сооружение Тбилиси вынесено на аукцион в шестой раз

Самое экстравагантное сооружение Тбилиси вынесено на аукцион в шестой раз

Согласно проекту, на продаваемом объекте будут устроены различные выставочные площади, в том числе Музей грузинского вина 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T07:01+0400

2022-02-22T07:01+0400

2022-02-22T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии в шестой раз выставит на электронный аукцион самое экстравагантное сооружение города – так называемые "кувшины", расположенные в парке Рике, популярном для туристов месте в центре Тбилиси, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили журналистам.Начальная стоимость аукциона в этот раз будет на 89,5% ниже чем в первый раз, и составит 10 млн лари (3,4 млн долларов). В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари (почти 32 млн долларов). Его стоимость на последнем аукционе, который провалился 14 января – 30 миллионов лари (10,1 млн долларов).По словам министра, к сожалению, та цена, которая была заявлена на предыдущих аукционах, не заинтересовала инвесторов.В правительстве уверены, что продажей "кувшинов" смогут создать в столице новый центр туристического притяжения. Согласно проекту, там будут устроены различные выставочные площади, в том числе Музей грузинского вина.Музей вместо больницы: старейшую клинику в Тбилиси вновь вынесли на продажу >>"У нас есть коллекция уникальных артефактов, наверное, самая ценная коллекция, которую можно найти в мире, и которая хранится в Национальном музее. Но нам нужно интерактивное музейное пространство, которое затронет тему вина и покажет посетителям уникальность грузинского вина, представит его современными средствами", сказал Давиташвили.В то же время, по словам министра, территория Рике является центральным местом Тбилиси, где бывает много визитеров, и, следовательно, с одной стороны, это будет способствовать популяризации этого важного культурного достижения Грузии, а с другой стороны, сделает Тбилиси привлекательным местом на международной карте. Министр выразил уверенность, что такие содержательные объекты будут способствовать росту туризма в Грузии.Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов >>Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили