https://sputnik-georgia.ru/20220222/sud-gotov-vynesti-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-grazhdanki-avstralii-v-tbilisi-264682724.html

Суд готов вынести приговор по делу об убийстве гражданки Австралии в Тбилиси

Суд готов вынести приговор по делу об убийстве гражданки Австралии в Тбилиси

Обвиняемый признал свою вину и извинился перед семьей жертвы 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T17:39+0400

2022-02-22T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд 9 марта вынесет приговор по делу о зверском убийстве 31-летней гражданки Австралии Шанай Брук.Преподававшая в Батуми английский язык Шанай Брук была зверски убита в Тбилиси 31 июля 2021 года. Ее тело нашли в лесном массиве на горе Мтацминда, куда она отправилась на прогулку. Полиция заявила о раскрытии дела и задержании в качестве обвиняемого Рафаэля Мурсакулова.Во вторник в суде прошли последнее слушание по делу, на котором стороны защиты и обвинения, а также сам Мурсакулов выступили с последним словом.Как пояснил прокурор Георгий Кобуладзе, сторона обвинения настаивает на признании Мурсакулова виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.Кроме того, прокурор заявил, что после убийства рассказал о случившемся членам семьи и пообещал убить их ребенка, если те расскажут о преступлении.Между тем, сторона защиты настаивает на квалификации преступления Мурсакулова как разбойного нападения."Мурсакулов признал себя виновным в разбое, и это и был мотив. Он раскаялся в содеянном", - сказала адвокат Софио Гогличидзе.Также она настаивает, что у ее подзащитного есть психические проблемы и он действовал в невменяемом состоянии.Обвиняемого в убийстве австралийки отправили в заключение>>Между тем, экспертиза признала Мурсакулова вменяемым, соответственно суд имеет право определить ему реальную меру наказания в зависимости от квалификации его преступления.Сам Мурсакулов в последнем своем слове признал свою вину и извинился перед семьей Брук.Вынесение приговора было отложено по просьбе стороны обвинения, так как брат погибшей, живущий в Австралии, хочет присутствовать при вынесении приговора.Шанай Брук работала педагогом английского языка дистанционно и некоторое время проживала в Тбилиси. В последний раз ее видели днем 31 июля, когда она отправилась на прогулку на склоны горы Мтацминда.Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга погибшей девушки через некоторое время вновь увидела входящий звонок от Брук. Ответив на него, она услышала в трубке крики и мольбы о том, чтобы ее оставили в покое. После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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