https://sputnik-georgia.ru/20210910/obvinyaemogo-v-ubiystve-avstraliyki-otpravili-v-zaklyuchenie-259506001.html

Обвиняемого в убийстве австралийки отправили в заключение

Обвиняемого в убийстве австралийки отправили в заключение

Жителю Тбилиси Рафаэлю Мурсакулову предъявлено обвинение в разбое и умышленном убийстве 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T18:49+0400

2021-09-10T18:49+0400

2021-09-10T18:49+0400

новости

грузия

убийство

австралия

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494574_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_a6418aee4d8676bf32dcfab9b681daba.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Обвиняемый в убийстве австралийки Шанай Брук Рафаэль Мурсакулов отправлен в предварительное заключение - такое решение принял Тбилисский городской суд по представлению прокуратуры. Обвинение требовало для обвиняемого Мурсакулову в качестве меры пресечения ареста.Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто>>Прокурор по делу Георгий Кобуладзе заявил, что обвиняемый может скрыться от следствия, утаить некоторые факты, уничтожить улики или оказать влияние на свидетелей. Прокурор также отметил, что обвиняемый имеет судимость, которая уже снята с него.Со своей стороны защита ходатайствовала за освобождение Марсакулова. Как заявила адвокат Софья Гогличидзе, ее подзащитный никуда не скроется, поскольку считает себя невиновным. Ходатайство защиты было отклонено.Следствие установило, что 30 июня 2021 года, примерно в 16:00 по местному времени в Тбилиси, на территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на гражданку Австралии 31-летнюю Шанай Брук с целью завладения ее личными вещами.Жертва оказала нападавшему сопротивление. После чего обвиняемый нанес ей ножевое ранение в шею и задушил ее. После этого он завладел личными вещами жертвы и попытался скрыть следы преступления, прикрыв тело ветками. А орудие убийства – нож – бросил недалеко от места преступления и скрылся.Обвинение ему предъявлено по двум статьям УК Грузии: разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.Ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210802/Politsiya-sostavila-fotorobot-predpolagaemogo-ubiytsy-grazhdanki-Avstralii-252485455.html

австралия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, убийство, австралия, суд