https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-kakom-sluchae-v-gruzii-otmenyat-masochnyy-rezhim-264678154.html

В каком случае в Грузии отменят масочный режим?

В каком случае в Грузии отменят масочный режим?

Грузия прошла пик шестой волны коронавируса, но маски придется носить еще долго 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T15:54+0400

2022-02-22T15:54+0400

2022-02-22T16:13+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Масочный режим можно будет снять, если будет вакцинировано двумя дозами более 80% и тремя дозами – 60% населения, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице.Как отметил главный эпидемиолог Грузии, если не будет вакцинировано 70% населения мира, опасность возникновения нового штамма, в том числе и агрессивного, будет существовать всегда.Он подчеркнул, что в планы правительства Грузии входит вакцинация 70% населения страны до конца июля."Понимаю, что у нас довольно сложная цель. Собираемся ходить по каждому селу и двору, и вести большую информационную кампанию", – сказал Гамкрелидзе.Какие ковид-правила изменились в Грузии и какие остались?>>По словам Гамкрелидзе, Грузия уже прошла пик шестой волны коронавируса и эпидситуация начала улучшаться. Он не исключил, что к июню суточный показатель инфицирования снизится до одной тысячи, если показатель ношения масок, который сейчас составляет 60%, увеличится, как и число привитых бустер-дозой."В прошлый вторник было 15 315 случаев, две недели назад – 24 616, три недели назад – 24 201. 25 января, то есть приблизительно месяц назад, – 15 762. С 15 января была возрастающая волна, то есть пик у нас был 1 февраля – 26 320 случаев, и после этого пошел спад", – отметил Гамкрелидзе.Говоря об общей ситуации, эпидемиолог сообщил, что на данный момент в стране доминирует штамм "омикрон", он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,5 миллиона случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, амиран гамкрелидзе