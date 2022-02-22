https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-tbilisi-zaderzhali-podozrevaemykh-v-napadenii-na-dizaynera-264673019.html
В Тбилиси задержали подозреваемых в нападении на дизайнера
В Тбилиси задержали подозреваемых в нападении на дизайнера
За групповое насилие задержанным грозит до двух лет тюремного заключения 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T14:22+0400
2022-02-22T14:22+0400
2022-02-22T14:22+0400
грузия
новости
мвд грузии
насилие
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553560_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_fac87920196b6338793d759b38e38e74.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Тбилиси задержаны три человека, подозреваемых в групповом насилии, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, в воскресенье в Тбилиси возле клуба "Отахши" был избит дизайнер, учредитель модных мероприятий Георгий Масхулия. Он выложил кадры с окровавленным лицом на своей странице в Facebook. По словам Масхулия, на него напали и избили три человека. О случившемся он сообщил полиции.Совершенное преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет, говорится в сообщении МВД.Возраст задержанных 25, 27 и 35 лет.Следствие установило, что обвиняемые нанесли словесные и физические оскорбления 26-летнему мужчине в одном из баров Тбилиси 21 февраля.Полиция задержала предполагаемых преступников по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553560_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a65f6f1a62d1f51bade7828a3ba6f96f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, мвд грузии, насилие, происшествия
В Тбилиси задержали подозреваемых в нападении на дизайнера
Подписаться на
За групповое насилие задержанным грозит до двух лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Тбилиси задержаны три человека, подозреваемых в групповом насилии, сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, в воскресенье в Тбилиси возле клуба "Отахши" был избит дизайнер, учредитель модных мероприятий Георгий Масхулия. Он выложил кадры с окровавленным лицом на своей странице в Facebook
. По словам Масхулия, на него напали и избили три человека. О случившемся он сообщил полиции.
Совершенное преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет, говорится в сообщении
МВД.
Возраст задержанных 25, 27 и 35 лет.
Следствие установило, что обвиняемые нанесли словесные и физические оскорбления 26-летнему мужчине в одном из баров Тбилиси 21 февраля.
Полиция задержала предполагаемых преступников по горячим следам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.