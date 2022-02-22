https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-tbilisi-zaderzhali-podozrevaemykh-v-napadenii-na-dizaynera-264673019.html

В Тбилиси задержали подозреваемых в нападении на дизайнера

В Тбилиси задержали подозреваемых в нападении на дизайнера

За групповое насилие задержанным грозит до двух лет тюремного заключения 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Тбилиси задержаны три человека, подозреваемых в групповом насилии, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, в воскресенье в Тбилиси возле клуба "Отахши" был избит дизайнер, учредитель модных мероприятий Георгий Масхулия. Он выложил кадры с окровавленным лицом на своей странице в Facebook. По словам Масхулия, на него напали и избили три человека. О случившемся он сообщил полиции.Совершенное преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет, говорится в сообщении МВД.Возраст задержанных 25, 27 и 35 лет.Следствие установило, что обвиняемые нанесли словесные и физические оскорбления 26-летнему мужчине в одном из баров Тбилиси 21 февраля.Полиция задержала предполагаемых преступников по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, мвд грузии, насилие, происшествия