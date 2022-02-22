https://sputnik-georgia.ru/20220222/zhestkaya-monetarnaya-politika-i-inflyatsiya--ekspert-sdelal-prognozy-na-2022-god-264692721.html

Жесткая монетарная политика и инфляция – эксперт сделал прогнозы на 2022 год

Жесткая монетарная политика и инфляция – эксперт сделал прогнозы на 2022 год

Центральной проблемой макроэкономики Грузии эксперт назвал несоответствие денежной массы и объема ВВП 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T23:15+0400

2022-02-22T23:15+0400

2022-02-22T23:47+0400

пресс-центр

грузия

экономика

демур гиорхелидзе

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Для развития экономики Грузии нужно проводить грамотную макроэкономическую политику и делать акцент на постепенное становление на инновационные рельсы, заявил профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года начался довольно быстрый процесс восстановления, что отразилось практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и оборота предприятий. Средний показатель реального роста экономики за 2021 год составил 10,6%. Между тем, годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9% при целевом показателе 3%.Поэтому эксперт считает, что у Нацбанка нет особых причин снижать ставку рефинансирования, так как эти суммы регулятор дает коммерческим банкам в долг."Он дает на сто миллионов десятки миллионов, больше денег, чем это необходимо для покрытия неликвидности в течение нескольких дней. Что они делают – проводят валютные операции. Они покупают валюту, регулируют курсы, продают валюту и снимают сотни тысяч с воздуха. Эта реальность", - пояснил эксперт.Ставка рефинансирования в стране повышена до 10,5%. Регулятор смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Принимая решение оставить монетарную политику на жестком уровне, Нацбанк учел тот факт, чтобы вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания.Что принес жителям экономический ростГрузия завершила прошедший год с двухзначным экономическим ростом, но, по словам эксперта, большинство граждан страны так и не почувствовали на себе всех благ "цветущей" экономики."Как может массово положительно отразиться рост экономики, когда доходы граждан не растут. Рост доходов Грузии мизерный, и когда эти доходы съедает инфляция, о каком благополучии может идти речь и о каком социальном улучшении. Масса, у которого нет серьезных доходов, держатся на деньгах, которые присылают родственники из-за рубежа", - сказал он.Самые большие проблемы в грузинской экономике не сложились в течение года или из-за пандемии, считает Гиорхелидзе. На его взгляд, в стране структурная проблема, деиндустриализованная экономика, на очень примитивном производственном уровне, с ограниченными возможностями собственного производства.Кроме того, центральной проблемой макроэкономики Грузии эксперт назвал несоответствие денежной массы и объема ВВП."Во всем мире денежная масса и ВВП на одном уровне. Один к одному. Есть единственная своеобразная страна, где денег на 1,8% больше ВВП, – это Япония, но это другая ментальность, другие понятия, так что это не характерный пример. А в Грузии это десятилетиями было 18-21%. Только за последний год денежная масса выросла на 10%, и она сейчас достигает около 32%. И вот инфляция,как явление, которое связано с деньгами, она сразу подскочила", - сказал он.Взлеты и падения экономики Грузии - чем запомнилась Турнава >>Среди причин роста инфляции эксперт назвал и денежные переводы мигрантами в Грузию.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2021 год вырос на 24,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2 349,6 миллиона долларов. В пятерке стран-лидеров по денежным переводам в Грузию Россия, Италия, США, Греция и Израиль.Большим вызовом для страны эксперт назвал и теневую экономику."Огромная теневая экономика Грузии составляет до 60% оборота денег, и ее в официальной статистике нет. Я не думаю, что она бесконтрольная. Взять хотя бы оборот казино, который превысил уже по существу бюджет Грузии. Это огромные декларированные деньги, более 32 миллиардов лари, это потрясающая сумма. А то, что не декларировано, – это еще другая проблема", - сказал он.Ставка на туризм - ошибкаОшибкой властей Грузии Гиорхелидзе считает и возложение больших надежд на туризм."Самая главная правительственная ошибка, когда драйвером, движущей силой экономики объявлен туризм. И вся экономика построена на туризме. И несмотря на то что два года нет туристов и не будет их еще несколько лет, правительство ничего не меняет и вновь говорит о туризме. Конечно, в такой прекрасной стране, как Грузия, развитие туризма как одной из отраслей экономики - это естественно. Но ставить всю экономику на плечах туризма довольно большая глупость", - заявил Гиорхелидзе.Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>По словам эксперта, правительство Грузии не учло опыт стран туристических гигантов, которые построили свою экономику на туризме. Например, Греция и Испания после большого финансового экономического кризиса в 2008 году чуть не обанкротились. Тем не менее, этим странам помогла Европа, осуществив вливания в размере десятков миллиардов евро.Гиорхелидзе считает, что правительство должно иметь серьезную ответственность перед своими гражданами, которые поверили в перспективы туризма и вложились в туристический бизнес, взяв кредиты в банках, и не заманивать их в ложные приоритеты.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму. До COVID-19 его доля в экономике страны составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, демур гиорхелидзе, пресс-центр