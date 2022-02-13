https://sputnik-georgia.ru/20220213/vzlety-i-padeniya-ekonomiki-gruzii---chem-zapomnilas-turnava-264393313.html

Взлеты и падения экономики Грузии - чем запомнилась Турнава

Взлеты и падения экономики Грузии - чем запомнилась Турнава

Натии Турнава пришлось работать в условиях локдауна из-за коронавируса и далее справляться с его последствиями

2022-02-13T16:32+0400

2022-02-13T16:32+0400

2022-02-13T17:13+0400

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консорциум развития анаклия

коронавирус covid-19

натия турнава

протесты вокруг строительства намахвани гэс

аналитика

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Министр экономики Грузии Натия Турнава покинула свой пост в правительстве Грузии и заявила, что в ближайшее время больше никто не увидит ее в этой сфере.Сложной ситуацией с учетом последствий пандемии и локдауна Турнава управляла почти три года. На ее долю пришлись многие рекорды и падения грузинской экономики.Турнава возглавила ведомство в апреле 2019 года и сохраняла должность при трех премьерах.Как сказал премьер, Грузия показала "беспрецедентный во всем мире рост экономики". И действительно, в минувшем году выросли ВВП, внешнеторговый оборот, туризм, но при этом бьет рекорды инфляция – существенно подорожали продукты питания, выросли тарифы на коммунальные услуги. Сохраняется высокий уровень безработицы.На этом фоне заявление премьера о том, что "экономика кипит", стала крылатой благодаря оппозиции. А сарказма грузинской оппозиции не занимать."Вообще, деятельность любой экономической команды правительства в основном характеризуется теми результатами, которые получило население в период их деятельности. Мы видим, что у нас нет особых успехов по таким основным вызовам, как безработица, инфляция, курс лари", - отметил Шенгелия.Достижения и неудачиПожалуй, самым успешным проектом Турнава стала распродажа государственного имущества. За три года в частные руки перешли многие заброшенные здания, которые, согласно условиям сделки, должны превратиться в новые гостиницы, бизнес-центры, предприятия.Хорошие результаты показал проект "Производи Грузии". При Турнава эта программа поддержки местного производства расширилась, что стало еще одним стимулом для развития экономики и создания новых рабочих мест.Надо отдать должное Турнава за то, что она усилила сотрудничество властей с предпринимателями. Она ввела практику лично вести переговоры с представителями разных сфер бизнеса, чтобы совместными усилиями искать оптимальные пути решения проблем.Кадровые перестановки в Кабмине Грузии - реакции представителей власти и оппозиции>>Главной неудачей Турнава принято считать провал строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии и потерю турецкого инвестора – компании ЕNKA, которая должна была осуществить этот крупный проект. Теперь власти пытаются договориться мирно, без арбитражного суда.Контракт расторгла сама ЕNKA, обвинив правительство Грузии в невыполнении его условий. Строительство Намахвани ГЭС пришлось приостановить из-за многочисленных акций протеста местных жителей, правозащитников и оппозиционеров. Протестующие требовали в том числе отставки Турнава.Контракт с "Консорциумом развития Анаклия" был разорван в 2020 году, при Турнава, но оппоненты власти, исходя из масштабов и значимости проекта для Грузии, винят в этом всю правящую команду.Власти обосновали разрыв контракта с Консорциум тем, что он не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов.С появление первого глубоководного порта в Грузии ожидается значительное увеличение транзитного потенциала страны. Порт Анаклия, согласно планам, должен стать частью "Нового Шелкового пути", соединяющего Восток и Запад.Среди провалов Турнава эксперты называют то, что рост экономики практически никак не отражается на благосостоянии населения."Возможно, у нее были какие-то положительные проекты, но мы о них не помним, потому что такое решение или проект, который положительно отразился бы на социальном положении жителей, мы не помним", - сказал Шенгелия.Три года в цифрахРекорды с потенциаломВ 2019 году ВВП вырос на 5,2%, что стало рекордным показателем за последние семь лет. Рост был зафиксирован в сферах перерабатывающей промышленности, транспорта и складирования, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, гостиниц и ресторанов.Главной движущей силой экономического роста Грузии в 2019 году был экспорт, который побил рекорд за последнее десятилетие и достиг почти 3,8 миллиарда долларов.Куда уходит Турнава? Экс-глава Минэкономики Грузии рассказала о планах>>Доход от международных путешественников в 2019 году составил 3,3 миллиарда долларов, что на 1,4% больше, чем годом ранее. В тот год в стране побывали 9,3 миллиона иностранцев (+7,1%).В первый год министерства Турнава запустили множество новых бизнес-проектов, стартапов, и экономика обещала побить новый рекорд в 2020 году, однако сбыться планам не было суждено.Глобальный провалВторой год управления экономическим направлением Грузии стал самым тяжелым для Турнава и одним из самых сложных в новейшей истории страны.Пандемия коронавируса чуть было не свела на нет все достижения Грузии. Сначала закрылись границы, а после страна оказалась почти полностью парализованной на три месяца.Доходы бизнеса из-за локдауна стали стремительно падать, часть компаний оказалась на грани банкротства, начался отток капитала.Однако, благодаря работе экономической команды как внутри страны, так и на международной арене конец 2020 года казался не таким мрачным. Не последнюю роль в этом сыграл рост внешнего долга за счет кредитов, который в итоге превысил 60% от ВВП.Премьер Грузии сменил министра экономики – подробности>>Чтобы спасти компании от банкротства, им переносили сроки выплат по кредитам, а населению помогали с оплатой коммуналки. В условиях локдауна фермерам помогали с логистикой.Среди инициатив Минэкономики в 2020 году были новые программы по поощрению инвестиций в Грузию и укреплению позиций страны как регионального хаба.Несмотря на все усилия властей, в 2020 году ВВП снизился на 6,8%. Внешнеторговый оборот за год снизился на 14,8% и составил 11,3 миллиарда долларов.Доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Возрождение экономикиВ 2021 году экономика Грузия стала приходить в себя. Возобновили работу границы, стали появляться новые компании, у бизнеса открылось второе дыхание.На этом фоне Турнава представила десятилетний план развития экономики, который предполагает развитие местного производства и импортозамещение. Ожидается, что в ближайшие 5 лет объемы экспорта будут удвоены, а уровень самообеспеченности увеличится как минимум на 20%.Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на коммуналку>>Возобновились переговоры о свободной торговле с Великобританией, Южной Кореей, странами Персидского залива, Индией и США. К 2025 году планируется увеличить количество стран, с которыми у Грузии свободная торговля, до 51, а к 2030 году – до 57.По предварительным данным, рост ВВП за минувший год составил 10,6%. Внешнеторговый оборот вырос на 25,6% и составил 14,3 миллиарда долларов.Вырос и туризм, хотя это только 20% от допандемийного показателя. Доходы от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Продолжить возрождение экономики предстоит Левану Давиташвили, который до последнего времени был министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В правящей партии "Грузинская мечта" его охарактеризовали как порядочного человека и высококвалифицированного специалиста. В оппозиции заявили, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, соответственно, ничего хорошего от кадровых изменений в правительстве ожидать не стоит.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, экономика, новости, анаклия, великобритания, консорциум развития анаклия, коронавирус covid-19, натия турнава, протесты вокруг строительства намахвани гэс, аналитика