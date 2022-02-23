https://sputnik-georgia.ru/20220223/ansambl-basiani-provedet-kontserty-v-rossii-264720750.html

Ансамбль "Басиани" проведет концерты в России

Ансамбль "Басиани" проведет концерты в России

Ансамбль "Басиани" был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани" проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге.Посетить концерт известного грузинского ансамбля в Москве можно будет 15 марта, а в Санкт-Петербурге - 16 марта.Ансамбль "Басиани" был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и при поддержке Грузинского Патриархата солистами хора Свято-Троицкого Кафедрального собора Тбилиси. Роман-триллер Анастасии Хатиашвили представят в Санкт-Петербурге >>>Коллектив выпустил несколько CD, выступает на крупнейших международных фестивалях духовной музыки и много гастролирует по миру.Репертуар коллектива включает духовные песнопения старо-грузинской, византийской и сирийской традиций, а также народные песни. В настоящее время "Басиани" работает над записью полной антологии грузинского полифонического пения.Название "Басиани" — это название одного из регионов юго-западной Грузии, который сегодня входит в состав Турции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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басиани, культура, грузия, новости, илия второй, москва, санкт-петербург, музыка