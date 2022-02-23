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Ансамбль "Басиани" проведет концерты в России
Ансамбль "Басиани" проведет концерты в России
Ансамбль "Басиани" был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани" проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге.Посетить концерт известного грузинского ансамбля в Москве можно будет 15 марта, а в Санкт-Петербурге - 16 марта.Ансамбль "Басиани" был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и при поддержке Грузинского Патриархата солистами хора Свято-Троицкого Кафедрального собора Тбилиси. Роман-триллер Анастасии Хатиашвили представят в Санкт-Петербурге >>>Коллектив выпустил несколько CD, выступает на крупнейших международных фестивалях духовной музыки и много гастролирует по миру.Репертуар коллектива включает духовные песнопения старо-грузинской, византийской и сирийской традиций, а также народные песни. В настоящее время "Басиани" работает над записью полной антологии грузинского полифонического пения.Название "Басиани" — это название одного из регионов юго-западной Грузии, который сегодня входит в состав Турции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ансамбль "Басиани" проведет концерты в России
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Ансамбль "Басиани" был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинский государственный ансамбль народной песни "Басиани" проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
"По многочисленным просьбам зрителей уникальный ансамбль грузинского фольклорного пения "Басиани" возвращается в Санкт-Петербург с юбилейной программой!" - говорится на сайте продажи билетов.
Посетить концерт известного грузинского ансамбля в Москве можно будет 15 марта, а в Санкт-Петербурге - 16 марта.
Ансамбль "Басиани" был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и при поддержке Грузинского Патриархата солистами хора Свято-Троицкого Кафедрального собора Тбилиси.
Коллектив выпустил несколько CD, выступает на крупнейших международных фестивалях духовной музыки и много гастролирует по миру.
Репертуар коллектива включает духовные песнопения старо-грузинской, византийской и сирийской традиций, а также народные песни. В настоящее время "Басиани" работает над записью полной антологии грузинского полифонического пения.
Название "Басиани" — это название одного из регионов юго-западной Грузии, который сегодня входит в состав Турции.
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