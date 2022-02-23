https://sputnik-georgia.ru/20220223/roman-triller-anastasii-khatiashvili-predstavyat-v-sankt-peterburge-264715130.html
Роман-триллер Анастасии Хатиашвили представят в Санкт-Петербурге
Роман-триллер Анастасии Хатиашвили представят в Санкт-Петербурге
Современную грузинскую историю о настоящей любви и дружбе теперь узнают и в Санкт-Петербурге
2022-02-23T16:06+0400
2022-02-23T16:06+0400
2022-02-23T16:06+0400
анастасия хатиашвили
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Презентация книги "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Анастасии Хатиашвили пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта.Психологический триллер Хатиашвили представят жителям северной столицы в Доме национальностей, при поддержке Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России. Презентацию романа лично посетит президент диаспоры Давид Цецхладзе.Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили "выстрелил" в 2021 году. Книга написана на русском языке и впервые была издана в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года.В этом же месяце она вошла в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. В мае роман вышел в свет в печатном виде в Тбилиси.Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии – Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в "безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности", отмечают в издательстве "Калмосани", выпустившем роман.В ноябре 2021 года презентация романа успешно прошла в Москве. А в конце года книга "Лучшее, чего у меня нет" вошла в лонг-лист российской литературной премии "Электронная буква 2021" в специальной номинации "Роман взросления".Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анастасия хатиашвили, культура, грузия, новости, давид цецхладзе, санкт-петербург, тбилиси, россия, грузинская литература
Роман-триллер Анастасии Хатиашвили представят в Санкт-Петербурге
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Современную грузинскую историю о настоящей любви и дружбе теперь узнают и в Санкт-Петербурге
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik.
Презентация книги "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik
Анастасии Хатиашвили пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта.
Психологический триллер Хатиашвили представят жителям северной столицы в Доме национальностей, при поддержке Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России. Презентацию романа лично посетит президент диаспоры Давид Цецхладзе.
"Историю о дружбе и любви героев родом из современного Тбилиси на этот раз узнают и читатели Санкт-Петербурга, - говорит автор. - В книге вы не просто познакомитесь с реалиями и культурой Грузии, но и найдете ответы на вопросы: как не потерять любовь, жить осознанно, ценить все, что имеешь, а не грустить по тому, что не твое".
Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" Анастасии Хатиашвили "выстрелил" в 2021 году. Книга написана на русском языке и впервые была издана в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года.
В этом же месяце она вошла в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. В мае роман вышел в свет в печатном виде в Тбилиси.
Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии – Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в "безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности", отмечают в издательстве "Калмосани", выпустившем роман.
"В психологическом триллере мистика сочетается с грузинской мифологией, дружба – с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме", – говорится в сообщении издательства.
В ноябре 2021 года презентация романа успешно прошла в Москве. А в конце года книга "Лучшее, чего у меня нет" вошла в лонг-лист российской литературной премии "Электронная буква 2021" в специальной номинации "Роман взросления".
Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны".
В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".
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