https://sputnik-georgia.ru/20220223/epidemiologicheskaya-situatsiya-v-gruzii-nachala-stabilizirovatsya-264714176.html

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала стабилизироваться

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала стабилизироваться

Минздрав Грузии делает оптимистические прогнозы – "омикрон" постепенно сдает позиции 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T15:49+0400

2022-02-23T15:49+0400

2022-02-23T16:58+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

общество

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В Грузии постепенно стабилизируется эпидемиологическая ситуация – снижается как показатель положительности, так и суточного инфицирования, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 10 230 случаев коронавируса, тогда как еще в начале февраля этот показатель превышал 26 тысяч.По ее словам, риск распространения инфекции снижается, когда показатель положительности составляет 5%. Как отметила Габуния, как только Грузия приблизится к такому показателю, можно будет говорить, что в стране ситуация полностью стабилизировалась.Вакцинация и шестая волна коронавируса: результаты опроса семей в Грузии>>Показатель положительности по данным на 22 февраля составляет 25,26%, за две недели – 29,89%, за семь дней – 27,73%.Габуния отметила, что очень сложно точно сказать, какой период понадобится для полной стабилизации и нормализации эпидемиологических показателей. Однако опыт других стран показывает, что при "омикроне" ситуация может стабилизироваться сравнительно быстрее, чем в случае предыдущих штаммов коронавируса."Это может быть несколько недель. Пока мы должны следовать эпидтенденции, и затем у нас будет ответ", – подчеркнула Габуния.Пик штамма "омикрон" пришелся на 1 февраля, когда в стране зафиксировали 26 320 новых случаев коронавируса. Далее суточный показатель постепенно начал снижаться.На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,5 миллиона случаев. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество