https://sputnik-georgia.ru/20220223/vaktsinatsiya-i-shestaya-volna-koronavirusa-rezultaty-oprosa-semey-v-gruzii-264694737.html

Вакцинация и шестая волна коронавируса: результаты опроса семей в Грузии

Вакцинация и шестая волна коронавируса: результаты опроса семей в Грузии

Из опрошенных 1 966 семей, у 36,9% привитых были побочные эффекты от вакцины, свидетельствуют результаты исследования 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T09:01+0400

2022-02-23T09:01+0400

2022-02-23T09:01+0400

грузия

общество

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Только у трети привитых от коронавируса были побочные эффекты после вакцинации, говорится в результатах исследования Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно исследованию, из всех опрошенных 1 966 семей, у 36,9% привитых были побочные эффекты от вакцины.При этом у 37,2% были локальные боли, у 33,3% – жар, у 32,2% – слабость. Также среди побочных эффектов опрошенные называли мышечную боль, головную боль, боль в суставах, высокое давление, чувство тошноты, покраснения, тревогу.Как семьи в Грузии переносят шестую волну коронавируса - опрос >>Что касается тех, кто еще не вакцинировался, но собирается это сделать, то они в основном собираются привиться вакциной Pfizer, на втором месте среди предпочитаемых вакцин – Sinopharm, а на третьем – Sinovac, говорится в сообщении "Сакстата"Также исследователи выяснили, почему часть семей отказывается делать прививку от коронавируса. Так 46,4% опрошенных заявили, что боятся побочных эффектов, еще 40,2% – не доверяют вакцине из-за ее новизны. Также среди причин отказа от вакцинации опрошенные называли проблемы со здоровьем, страх умереть, перенесенный коронавирус, аллергию и религиозные соображения.В Грузии прошел пик шестой волны коронавируса. Во время пика ежедневное число заболевших превышало 20 тысяч. По словам эпидемиологов в основном в этот период жители Грузии болели штаммом коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", коронавирус covid-19