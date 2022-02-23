https://sputnik-georgia.ru/20220223/gruzinskie-deputaty-provodyat-vstrechi-v-erevane--264700236.html

Грузинские депутаты проводят встречи в Ереване

Грузинские депутаты проводят встречи в Ереване

Делегация парламента Грузии провела двусторонние встречи в Ереване 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Делегация парламента Грузии во главе с председателем комитета по европейской интеграции Макой Бочоришвили приняла участие в работе Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.Как говорится в сообщении на сайте парламента Грузии, в ходе визита вице-президенты Парламентской ассамблеи Евронест Мака Бочоришвили и Андрюс Кубилюс встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.На встречах обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Восточного партнерства и происходящие в регионе процессы. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.Мака Бочоришвили выразила готовность активно работать в различных направлениях для углубления грузино-армянского сотрудничества. В ходе визита грузинский депутат Леван Карумидзе встретился с и. о. председателя Национального Собрания Армении Акопом Аршакяном. Стороны уделили особое внимание вызовам безопасности в регионе.Россия и Грузия обсудят формат "3+3">>"Евронест" – это парламентский компонент инициативы Евросоюза "Восточное партнерство". Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, никол пашинян, арарат мирзоян, армения, восточное партнерство, беларусь, евронест, украина