https://sputnik-georgia.ru/20220223/gruziya-gotovitsya-k-vesne-protestov-natsionalnoe-dvizhenie-snova-vykhodit-na-ulitsu---264727586.html

Грузия готовится к весне протестов: "Национальное движение" снова выходит на улицу

Грузия готовится к весне протестов: "Национальное движение" снова выходит на улицу

Первую акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Нацдвижение" планирует провести в Тбилиси 23.02.2022, Sputnik Грузия

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2022-02-23T22:51+0400

грузия

новости

единое нацдвижение

михаил саакашвили

акция

политика

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" объявила о возобновлении акций в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили в разных городах Грузии.Последняя акция протеста "Нацдвижения" прошла в декабре прошлого года. На ней партия объявила о начале массовой голодовки в поддержку экс-президента Грузии и основателя партии Михаила Саакашвили. Голодовка продержалась восемь дней, после партия взяла тайм-аут и начала обновление партийного актива."Это серьезная угроза для жизни Саакашвили" - Мелия о голодовке экс-президента Грузии>>По его словам, главным требованием новой волны акций "Нацдвижения" будет перевод Саакашвили на лечение в зарубежную клинику.Экс-президент, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи. До этого Саакашвили объявил голодовку 1 октября – в день его ареста, и завершил ее на 50-й день, после перевода из тюремной клиники в военный госпитальСаакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, единое нацдвижение, михаил саакашвили, акция, политика