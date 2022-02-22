https://sputnik-georgia.ru/20220222/eto-sereznaya-ugroza-dlya-zhizni-saakashvili---meliya-o-golodovke-eks-prezidenta-gruzii-264679648.html

"Это серьезная угроза для жизни Саакашвили" - Мелия о голодовке экс-президента Грузии

"Это серьезная угроза для жизни Саакашвили" - Мелия о голодовке экс-президента Грузии

Заключенный экс-президент Грузии объявил вторую голодовку, требуя надлежащего медицинского присмотра 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T16:04+0400

2022-02-22T16:04+0400

2022-02-22T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Еще одна голодовка, которую объявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, станет серьезной угрозой для его жизни, заявил председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Саакашвили, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку 21 февраля, требуя надлежащего медицинского обслуживания. Первую голодовку экс-президент объявил 1 октября – в день своего ареста, и завершил ее на 50-й день.При этом, лидер ЕНД считает, что требования Саакашвили "очень гуманные и справедливые".Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку>>"Они должны допустить к нему квалифицированного профессионального представителя медицинской службы", - подчеркнул Мелия.Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно, и определен в руставскую тюрьму №12. В тот же день он объявил голодовку с требованием его освобождения. На 39-й день голодовки, 8 ноября, Саакашвили госпитализировали в глданскую тюремную больницу из-за отказа от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи.Позднее, 19 ноября, состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и его поместили в Горийский военный госпиталь на реабилитацию. В тот же день он прекратил голодовку.Из Гори 27 декабря 2021 года, после завершения курса лечения, Саакашвили этапировали обратно в руставскую тюрьму №12.Экс-президент Грузии обвиняется по нескольким уголовным делам. Сторонники и члены "Нацдвижения" прекратили массовую голодовку>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. По этим делам он приговорен к шести годам заключенияНа рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, михаил саакашвили, голодовка, ника мелия, политика