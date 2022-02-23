https://sputnik-georgia.ru/20220223/gruziya-zarabotala-do-35-milliona-dollarov-na-eksporte-yablok-264680018.html

Грузия заработала до 3,5 миллиона долларов на экспорте яблок

Грузия заработала до 3,5 миллиона долларов на экспорте яблок

Экспорт яблок почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а 6 тонн – в Армению 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T07:32+0400

2022-02-23T07:32+0400

2022-02-23T07:32+0400

грузия

экономика

новости

сельское хозяйство

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а 6 тонн – в Армению.С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Россия вновь лидер по импорту грузинских мандаринов >>Правительство Грузии в последние два года помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря. В рамках программы, предприятия переработали более 35 тысяч тонн нестандартных яблок, доходы фермеров превысили 9 миллионов лари.Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство