https://sputnik-georgia.ru/20220223/meriya-tbilisi-oprovergla-slukhi-o-nezakonnom-stroitelstve-gostinitsy-v-tsentre-goroda-264710553.html

Мэрия Тбилиси опровергла слухи о незаконном строительстве гостиницы в центре города

Мэрия Тбилиси опровергла слухи о незаконном строительстве гостиницы в центре города

Гостиница на улице Бараташвили будет построена, но по новому утвержденному проекту, заявил мэр столицы Каха Каладзе 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T14:44+0400

2022-02-23T14:44+0400

2022-02-23T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Строительство гостиницы на улице Бараташвили в Тбилиси остановлено, но часть оппозиции пытается ввести общественность в заблуждение, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Каха Каладзе обвинил одного из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили в распространении ложной информации о ходе строительства гостиницы в старой части города, особо привлекающей туристов.По словам Кахи Каладзе, после этого мэрия остановила строительство."Мы немедленно отреагировали. На беззаконие всегда последует законный ответ... На данный момент строительство приостановлено. Однако часть оппозиции убеждает общественность в обратном, и пытается ввести народ в заблуждение", – сказал мэр.По его словам, представители муниципалитета в очередной раз поговорили с владельцами объекта, и в Службу архитектуры внесен новый проект.Как отметил мэр, "решение будет принято не в ущерб городу".Он представил фотографии нового проекта гостиницы. По словам Каладзе, лишний этаж будет демонтирован.Незаконное строительство и борьба с ним остается одной из серьезных проблем для мэрии. С 2017 года городские власти начали увеличивать штрафы за незаконное строительство и даже введена уголовная ответственность за это. С одной стороны, мэрия демонтирует незаконные постройки, а с другой – осуществляет программу по обеспечению жильем бездомных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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