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Обладателей Суперкубка Грузии наградил глава правительства Аджарии

Обладателей Суперкубка Грузии наградил глава правительства Аджарии

Батумское "Динамо" завоевало Суперкубок 20 февраля в напряженном поединке с тбилисским "Сабуртало" 23.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе лично вручил благодарственные грамоты игрокам батумского "Динамо" за исторические спортивные достижения и выигранный чемпионат, говорится в сообщении правительства АР.Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми в матче за Суперкубок страны 20 февраля в Кутаиси обыграл тбилисский клуб "Сабуртало" в серии пенальти и завоевал первый трофей в сезоне.По его словам, правительство сделает все, чтобы клуб продолжил развитие.Как отметил главный тренер динамовцев Гия Гегучадзе, такие победы не только приносят радость, но и накладывают на команду большую ответственность."Очень приятно, что мы принесли столько радости нашим болельщикам. Это большая честь для нас", - сказал Гегучадзе."Динамо" Батуми стало обладателем Суперкубка Грузии по футболу>>На встрече с футболистами и руководством клуба было отмечено, что Аджария активно продвигает спорт и реализует проекты спортивной инфраструктуры. Немаловажно, что Ассоциация европейских городов спорта (ACES Europe) присвоила Батуми статус европейского спортивного города 2019 года. Батуми – первый город в Грузии, получивший этот статус."Динамо" Батуми впервые в своей истории стало чемпионом Грузии по футболу в 2021 году. Клуб стал десятым чемпионом за время независимости страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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