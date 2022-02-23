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Задержанные за избиение дизайнера в Тбилиси выйдут на свободу под залог
Задержанные за избиение дизайнера в Тбилиси выйдут на свободу под залог
Обвиняемые, пока не будет внесен залог, останутся под стражей 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T19:48+0400
2022-02-23T19:48+0400
2022-02-23T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение об освобождении всех троих задержанных за расправу над дизайнером Георгием Масхулия под залог в 2 тысячи лари (около 670 долларов).Инцидент произошел в баре "Отахи" в Тбилиси 22 февраля.Обвинение требовало для задержанных залог в 5 тысяч лари, но судья принял решение о меньшей сумме. Все обвиняемые останутся под стражей до внесения залога.Сегодняшнее заседание прошло в дистанционном режиме.Задержаны подозреваемые в нападении на дизайнера в Тбилиси>>Следствие ведется по статье - групповое насилие. В случае подтверждения вины задержанным грозит до двух лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, суд, насилие, происшествия
Задержанные за избиение дизайнера в Тбилиси выйдут на свободу под залог
19:48 23.02.2022 (обновлено: 20:24 23.02.2022) Подписаться на
Обвиняемые, пока не будет внесен залог, останутся под стражей
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение об освобождении всех троих задержанных за расправу над дизайнером Георгием Масхулия под залог в 2 тысячи лари (около 670 долларов).
Инцидент произошел в баре "Отахи" в Тбилиси 22 февраля.
Обвинение требовало для задержанных залог в 5 тысяч лари, но судья принял решение о меньшей сумме. Все обвиняемые останутся под стражей до внесения залога.
Сегодняшнее заседание прошло в дистанционном режиме.
Следствие ведется по статье - групповое насилие. В случае подтверждения вины задержанным грозит до двух лет тюрьмы.
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