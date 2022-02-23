https://sputnik-georgia.ru/20220223/obvinyaemye-v-izbienii-dizaynera-osvobozhdeny-pod-zalog-264722720.html

Задержанные за избиение дизайнера в Тбилиси выйдут на свободу под залог

Задержанные за избиение дизайнера в Тбилиси выйдут на свободу под залог

Обвиняемые, пока не будет внесен залог, останутся под стражей 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T19:48+0400

2022-02-23T19:48+0400

2022-02-23T20:24+0400

грузия

новости

суд

насилие

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec842f0e63228b0fff3914ef39fe7a85.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение об освобождении всех троих задержанных за расправу над дизайнером Георгием Масхулия под залог в 2 тысячи лари (около 670 долларов).Инцидент произошел в баре "Отахи" в Тбилиси 22 февраля.Обвинение требовало для задержанных залог в 5 тысяч лари, но судья принял решение о меньшей сумме. Все обвиняемые останутся под стражей до внесения залога.Сегодняшнее заседание прошло в дистанционном режиме.Задержаны подозреваемые в нападении на дизайнера в Тбилиси>>Следствие ведется по статье - групповое насилие. В случае подтверждения вины задержанным грозит до двух лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, суд, насилие, происшествия