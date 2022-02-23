https://sputnik-georgia.ru/20220223/odin-iz-krupnykh-proizvoditeley-elektromobiley-mozhet-otkryt-zavod-v-gruzii-264728022.html

Один из крупных производителей электромобилей может открыть завод в Грузии

Один из крупных производителей электромобилей может открыть завод в Грузии

Идея открыть завод электромобилей в Грузии появилась еще в 2019 году 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Крупнейшая китайская корпорация BYD Company Ltd рассматривает возможность открытия производства электромобилей в Грузии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Перспективы расширения бизнеса в регионе и возможности использования территории Грузии для этого обсудили на встрече министр экономики Грузии Леван Давиташвили и исполнительный директор европейского офиса компании Исбранд Хо.Глава Минэкономики ознакомил инвесторов с бизнес-средой в Грузии и правительственными программами поддержки бизнеса. Стороны договорились продолжать переговоры на эту тему.Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси>>Идея открыть завод электромобилей в Грузии появилась еще в 2019 году. Тогда соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциум Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс застопорился, а затем и вовсе заглох.В 2021 году правительство Грузии приняло решение возобновить переговоры с инвестором по строительству в Кутаиси первого завода электромобилей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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