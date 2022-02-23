https://sputnik-georgia.ru/20220223/odin-iz-krupnykh-proizvoditeley-elektromobiley-mozhet-otkryt-zavod-v-gruzii-264728022.html
Один из крупных производителей электромобилей может открыть завод в Грузии
Один из крупных производителей электромобилей может открыть завод в Грузии
Идея открыть завод электромобилей в Грузии появилась еще в 2019 году 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T23:24+0400
2022-02-23T23:24+0400
2022-02-23T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Крупнейшая китайская корпорация BYD Company Ltd рассматривает возможность открытия производства электромобилей в Грузии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Перспективы расширения бизнеса в регионе и возможности использования территории Грузии для этого обсудили на встрече министр экономики Грузии Леван Давиташвили и исполнительный директор европейского офиса компании Исбранд Хо.Глава Минэкономики ознакомил инвесторов с бизнес-средой в Грузии и правительственными программами поддержки бизнеса. Стороны договорились продолжать переговоры на эту тему.Правительство Грузии возобновляет переговоры по заводу электромобилей в Кутаиси>>Идея открыть завод электромобилей в Грузии появилась еще в 2019 году. Тогда соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциум Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс застопорился, а затем и вовсе заглох.В 2021 году правительство Грузии приняло решение возобновить переговоры с инвестором по строительству в Кутаиси первого завода электромобилей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Один из крупных производителей электромобилей может открыть завод в Грузии
23:24 23.02.2022 (обновлено: 23:29 23.02.2022) Подписаться на
Идея открыть завод электромобилей в Грузии появилась еще в 2019 году
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Крупнейшая китайская корпорация BYD Company Ltd рассматривает возможность открытия производства электромобилей в Грузии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.
Перспективы расширения бизнеса в регионе и возможности использования территории Грузии для этого обсудили на встрече министр экономики Грузии Леван Давиташвили и исполнительный директор европейского офиса компании Исбранд Хо.
Глава Минэкономики ознакомил инвесторов с бизнес-средой в Грузии и правительственными программами поддержки бизнеса. Стороны договорились продолжать переговоры на эту тему.
Идея открыть завод электромобилей в Грузии появилась еще в 2019 году. Тогда соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциум Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс застопорился, а затем и вовсе заглох.
В 2021 году правительство Грузии приняло решение возобновить переговоры с инвестором по строительству в Кутаиси первого завода электромобилей.
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