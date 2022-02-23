https://sputnik-georgia.ru/20220223/pochemu-saakashvili-vnov-obyavil-golodovku-mnenie-gruzinskoy-mechty-264711968.html

Почему Саакашвили вновь объявил голодовку? Мнение "Грузинской мечты"

Почему Саакашвили вновь объявил голодовку? Мнение "Грузинской мечты"

Саакашвили блокирует обновление ЕНД и мешает развитию оппозиционного спектра в целом, считают в "Мечте" 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T15:16+0400

2022-02-23T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Повторно объявляя голодовку, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытается сохранить единство в самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.Саакашвили является основателем ЕНД – бывшей правящей партии страны. Экс-президент, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи. До этого Саакашвили объявил голодовку 1 октября – в день его ареста, и завершил ее на 50-й день.Саакашвили блокирует обновление партии и мешает развитию оппозиционного спектра в целом, подчеркнул вице-спикер."Он пытался это сделать и после парламентских выборов (прошли осенью 2020 года - ред.), но ему это не удалось, этот план провалился. Он не сможет изменить политическую повестку дня Грузии подобными шагами", – заявил Талаквадзе.Вице-спикер парламента также отметил, что права Саакашвили как заключенного полностью защищены, а остальное - лишь "манипуляции и политические планы, которые нужно выяснять внутри партии"."Снимите гриф секретности" - Саакашвили написал открытое письмо президенту Грузии>>"Михаил Саакашвили принял более 600 визитеров с тех пор, как находится в заключении. Били десятки визитов и консультаций как личного врача, так и врачей сектора гражданского здравоохранения, а также сектора пенитенциарного здравоохранения", – подчеркнул Талаквадзе.Тайно вернувшегося из Украины в Грузию Саакашвили арестовали и поместили в заключение 1 октября 2021 года в Тбилиси на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно.В тот же день Саакашвили объявил голодовку с требованием его освобождения. На 39 день голодовки, 8 ноября, Саакашвили госпитализировали в глданскую тюремную больницу в Тбилиси из-за отказа от "существенной части" предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи.Девятнадцатого ноября, после того, как состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось, его этапировали в военный госпиталь в город Гори. В тот же день он прекратил голодовку.В тюрьму его вернули 27 декабря 2021 года, после завершения курса лечения.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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