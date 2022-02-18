https://sputnik-georgia.ru/20220218/snimite-grif-sekretnosti---saakashvili-napisal-otkrytoe-pismo-prezidentu-gruzii-264571192.html

"Снимите гриф секретности - Саакашвили написал открытое письмо президенту Грузии

"Снимите гриф секретности - Саакашвили написал открытое письмо президенту Грузии

Михаил Саакашвили обвиняется в растрате 8,8 миллиона лари бюджетных средств в бытность президентом Грузии, ему грозит до 11 лет тюрьмы 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T17:33+0400

2022-02-18T17:33+0400

2022-02-18T17:42+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

президент грузии

служба государственной охраны

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал действующего президента Саломе Зурабишвили снять гриф секретности с расходов Специальной службы государственной охраны, оказанных администрации президента с 2013 года.В августе 2014 года Саакашвили и руководителю Специальной службы госохраны Теймуразу Джанашия предъявили обвинение в растрате государственных средств в особо крупном размере. В апреле 2015 года Тбилисский городской суд принял решение о разделении дел Саакашвили и Джанашия, которые касаются растраты более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов).Пел и ругался – детали с суда над Саакашвили>>Экс-президент уверен, что если гриф будет снят, подтвердится, что данная процедура была не капризом Джанашия, а общепринятой практикой в полном соответствии с законом."Если вы будете следовать Конституции и закону, тем самым спасете от 11-летней тюрьмы очень достойного генерала, который всю свою жизнь служит Грузии … Сейчас выбор за вами, г-жа президент", - говорится в письме Саакашвили.Дело о растрате против Саакашвили касается засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после истечения срока его президентства в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробный перечень трат бюджетных средств третьим президентом, подкрепив длинный список ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства Специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и Агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю Специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также является подсудимым.Суд над Саакашвили: экс-президента судят за растрату 8,8 миллиона лари>>Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, михаил саакашвили, президент грузии, служба государственной охраны