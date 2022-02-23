https://sputnik-georgia.ru/20220223/ubiystvo-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-v-dele-poyavilsya-novyy-figurant-264727123.html

Убийство сына вора в законе в Тбилиси: в деле появился новый фигурант

Убийство сына вора в законе в Тбилиси: в деле появился новый фигурант

Задержанному в рамках дела об убийстве молодого программиста грозит до шести лет тюрьмы 23.02.2022, Sputnik Грузия

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вор в законе

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. В деле об убийстве 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия появился новый фигурант - он обвиняется в сокрытии преступления, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен. По данным следствия, третий фигурант дела дружил с Кавиладзе и знал о совершенном им преступлении. Более того, он предоставил ночлег Кавиладзе и Челидзе в день убийства, а затем помог скрыться.В убийстве молодого программиста фигурирует заказчик – мать Ники Кварацхелия заговорила>>Задержанному грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления.Детали убийстваКак установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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