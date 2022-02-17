https://sputnik-georgia.ru/20220217/v-ubiystve-molodogo-programmista-figuriruet-zakazchik---mat-niki-kvaratskheliya-zagovorila-264524885.html

В убийстве молодого программиста фигурирует заказчик – мать Ники Кварацхелия заговорила

В убийстве молодого программиста фигурирует заказчик – мать Ники Кварацхелия заговорила

Очередное судебное слушание по делу об убийстве Ники Кварацхелия состоится 18 февраля 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T14:14+0400

2022-02-17T14:14+0400

2022-02-17T15:01+0400

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нико кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Мать убитого в Тбилиси программиста Ники (Нико) Кварацхелия Иза Омадзе прервала молчание и опубликовала письмо, в котором раскрывает детали резонансного дела, текст письма опубликовал телеканал "Рустави 2".Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Обвиняемые Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.По ее словам, "три недостойных адвоката" и семьи подсудимых делают все, чтобы не назывались другие фигуранты дела. А если не будут установлены и названы все причастные к убийству, за это может поплатиться вся система правосудия, пишет мать Ники. "Семья Кавеладзе уже однажды подобным образом помогла сыну избежать наказания. Не дай Бог, чтобы за преступление этих нескольких человек расплатилась вся наша система правосудия", – написала Иза Омадзе.По ее словам, не понятно на кого или на что надеются семьи обвиняемых в своем желании поскорее дойти до приговора.Убийство сына вора в законе в Тбилиси: подробности первого заседания суда>>Челидзе частично признал вину. Он заявил, что преступление не было групповым – стрелял только он. Кавиладзе же считает себя виновным лишь в сокрытии преступления.Версия следствияКак установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее готовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.Обвиняемый в убийстве сына вора в законе в Тбилиси признал вину>>Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Мотивы убийства до сих пор не известны.Грузинские СМИ связали громкое дело с отцом молодого программиста – вором в законе Гией Кварацхелия. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, убийство, нико кварацхелия