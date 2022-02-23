https://sputnik-georgia.ru/20220223/zaderzhannomu-za-izbienie-byvshego-poslushnika-prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-264726359.html

Задержанному за избиение бывшего послушника в Тбилиси предъявлено обвинение

Задержанному за избиение бывшего послушника в Тбилиси предъявлено обвинение

На суде обвинение потребует ареста Мумладзе до вынесения приговора 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T21:52+0400

2022-02-23T21:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения сразу по пяти статьям УК Грузии задержанному за избиение и издевательства над бывшим послушником Пиросом (Роином) Мумладзе в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.Задержанному 21 февраля мужчине, имя которого не называется, предъявили обвинения по статьям - "насилие", "угроза", "унизительное обращение", "незаконное использование информации, касающейся личной жизни, и ее распространении в интернете" и "преследование".Полиция задержала обвиняемого в расправе над бывшим послушником в Тбилиси>>По данным следствия, обвиняемый унизил Мумладзе, обрив его и сняв с него рясу. Более того, за нетрадиционную сексуальную ориентацию он несколько раз избил Мумладзе и пригрозил его убить, если тот вновь наденет рясу.Согласно материалам дела, обвиняемый незаконно снял и хранил видеозапись о личной жизни пострадавшего, а после распространил ее в Интернете.Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как одетый в рясу мужчина оскорбляет и бьет другого одетого в рясу мужчину. СМИ сразу сообщили, это Илларион Гиголашвили жестоко расправился с Пиросом Мумладзе. Патриархия строго осудила случившееся, и при этом заявила, что оба являются бывшими послушниками.Задержанному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. На суде обвинение будет требовать для него заключения под стражу в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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