https://sputnik-georgia.ru/20220223/zhelayuschikh-ne-nashlos-tender-na-remont-stantsii-metro-varketili-sorvalsya-264724456.html

Желающих не нашлось: тендер на ремонт станции метро "Варкетили" сорвался

Желающих не нашлось: тендер на ремонт станции метро "Варкетили" сорвался

Это уже вторая попытка отремонтировать станцию Тбилисского метрополитена 23.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тендер на ремонт станции Тбилисского метрополитена "Варкетили" не состоялся, так как ни одна компания не подала заявку.Мэрия Тбилиси объявила тендер 18 января, а прием заявок завершился 21 февраля. Изначальная стоимость тендера составляла 7 057 389 лари (около 2,4 млн долларов). Станция метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров в мае>>По условиям тендера, на станции "Варкетили" пол должен быть из гранита, стены из мрамора, подвесной потолок и новая система освещения. В целом интерьер станции метро должен представлять собой современную интерпретацию стиля 60-х годов прошлого века, с использованием геометрических фигур и необычного сочетания цветов.Это уже вторая попытка отремонтировать станцию метрополитена, предпринятая столичным правительством.В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).Производители работ - исполнительный директор ООО "Геомепи", а также менеджер и главный инженер ООО "Кварелмшени" были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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