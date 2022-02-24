https://sputnik-georgia.ru/20220224/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-8-455-264733173.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 455

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 455

За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, вылечились 18 206 пациентов, а с начала пандемии – 1 447 969 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T10:47+0400

2022-02-24T10:47+0400

2022-02-24T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 8 455. Скончался 41 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 584 454 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 206 человек, с начала пандемии - 1 447 969. Скончались 16 022.Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала стабилизироваться>>За сутки сделано 36 918 тестов, в том числе 22 936 на антиген и 13 982 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 22,9%, за последние 14 дней –29,17%, за последние семь дней – 26,71%.К этому времени в Грузии сделано 2 808 278 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 901.В карантине в данное время находятся 7 человек, в стационарах - 5 096, в ковид-гостиницах – 781.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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