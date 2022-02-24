https://sputnik-georgia.ru/20220224/goroskop-na-segodnya-25-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264725230.html

Гороскоп на сегодня 25 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 25 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 25 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды подарят шанс начать новое дело, проявить свои таланты или улучшить... 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T09:54+0400

2022-02-24T09:54+0400

2022-02-24T09:54+0400

грузия

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 25 февраля следует проявить чудеса ловкости, которые помогут им обойти конкурентов и заполучить желанное. Гороскоп советует знаку зодиака верить в себя и не отказываться от своих убеждений. Овнам сегодня нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как сохранить стабильность и избежать потерь. Плохое самочувствие будет обусловлено усталостью.ТелецТельцы 25 февраля должны делать усидчиво свою работу – творческий подход позволит легко разобраться с целым ворохом рутинных задач. Дела, связанные с серьезными физическими нагрузками, знаку зодиака сегодня лучше не планировать. По гороскопу знаку зодиака меньше времени следует уделять выяснению отношений. Благоприятны сегодня шопинг и прогулки на свежем воздухе.БлизнецыБлизнецам 25 февраля придется за счастье побороться, а не ждать, что удача сама придет к ним в руки. Знак зодиака будет раздражать все – забывчивость начальства, медлительность коллег, непунктуальность друзей, но гороскоп советует не забывать, что идеальных людей не существует. Близнецам сегодня следует провести как можно больше времени с дорогими сердцу людьми.РакУ Раков 25 февраля будет много забот до самого вечера. Они смогут поправить свое финансовое положение и позволить себе различные приятные покупки. Благоприятно сегодня для активной деятельности. Гороскоп советует завершить дела, отложенные до лучших времен. Знаку зодиака не следует сегодня поддаваться соблазнам и общаться с кем бы то ни было – лучше в одиночестве заняться делами.ЛевУ Львов 25 февраля есть шансы удачно провести переговоры и произвести хорошее впечатление на будущего работодателя. Гороскоп советует знаку зодиака обязательно сходить на мероприятие, которые может повлиять на их будущее, даже если просто пригласят в гости. Львам следует сохранять сегодня дистанцию с людьми, ибо очень высок шанс стать жертвой обмана.ДеваДевам 25 февраля следует проанализировать все начатые дела. Добросовестность знака зодиака сослужит им сегодня хорошую службу, а умение подмечать детали и добираться до сути вещей поможет избежать досадной оплошности. По гороскопу Девам следует воздержаться сегодня от эмоциональных всплесков и не цепляться к мелочам, чтобы не испортить настроение себе и партнеру.ВесыМногообразие и быстрый ритм жизни не позволят Весам 25 февраля стоять на месте. Гороскоп рекомендует знаку зодиака все спокойно сегодня распланировать и больше внимания уделить бытовым вопросам – не тратить деньги на вещи, которые не очень нужны и не ввязываться в конфликты. У одиноких могут завязаться романтические отношения, но они очень быстро закончатся.СкорпионСкорпионам 25 февраля следует проводить деловые переговоры и обсуждать долгосрочные планы. Знак зодиака ждут события, которые приведут к серьезным переменам. В любовных делах Скорпионам нужно быть более терпимыми и доброжелательными. Благоприятно сегодня начать курс оздоровительных мероприятий и более внимательно составлять рацион питания.СтрелецСтрельцам 25 февраля нужно довести начатое дело до конца и не хвататься за все сразу. Представителям знака зодиака нужно сегодня трезво оценить свои достижения и решить, достаточно ли им достигнутого или есть к чему стремиться. Стрельцам важно позаботиться о своем здоровье и отдохнуть, благодаря чему состояние нервной системы придет в норму.КозерогКозерогам 25 февраля придется приложить немало ума и изворотливости, чтобы получить максимальный результат в делах. Знаку зодиака, чтобы начать свое дело, нужно развивать свои многочисленные таланты. По гороскопу Козерогам желательно направить негативные эмоции, переполняющие их сегодня, в мирное русло, загрузив себя делами как профессиональными, так и домашними.ВодолейВодолеям для решения финансовых проблем 25 февраля следует грамотно спланировать свои расходы и доходы, а также избегать конфликтов. Знаку зодиака больше времени нужно посвятить проблемам семьи и друзей, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации. Благоприятно сегодня и на личном фронте – одиноким Водолеям гороскоп сулит встречу с будущим спутников жизни.РыбыРыбы 25 февраля способны на необдуманные шаги, поэтому планировать сегодня серьезные мероприятия и принимать ответственные решения не следует. Гороскоп советует знаку зодиака перестать стараться быть полезным всем и задуматься о собственной ценности. Благоприятно сегодня для изменений в личных отношениях, но спешить и проявлять нетерпение не следует.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, гороскоп