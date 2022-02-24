https://sputnik-georgia.ru/20220224/otlozhit-prigovor-suda-po-delu-saakashvili-nevozmozhno--prokuror-264754915.html

Отложить приговор суда по делу Саакашвили невозможно – прокурор

Отложить приговор суда по делу Саакашвили невозможно – прокурор

Тбилисский городской суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T16:43+0400

2022-02-24T16:43+0400

2022-02-24T16:43+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

суд

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Суд не сможет удовлетворить просьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отложить исполнение приговора, так как процесс по делу о незаконном пересечении границы продолжается, заявил прокурор Леван Вепхвадзе.С просьбой отложить ему исполнение наказания Саакашвили обратился к судье на заседании в четверг.Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку>>Дело о незаконном пересечении границы против Саакашвили было возбуждено 1 октября после его ареста в Тбилиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и перешел границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Задержали экс-президента днем 1 октября. За время своего нелегального пребывания в Грузии Саакашвили побывал в ряде городов, в том числе в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела – дело о растрате государственных средств и дело о событиях 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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