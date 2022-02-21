https://sputnik-georgia.ru/20220221/mikhail-saakashvili-obyavil-golodovku-264638735.html

Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Бывший глава Грузии требует оказания надлежащей медицинской помощи 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T15:58+0400

2022-02-21T15:58+0400

2022-02-21T16:50+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку, требуя надлежащей медицинской помощи.В понедельник в Тбилисском городском суде проходило заседание по делу о событиях 7 ноября 2007 года.Бывший президент рассказал о цели своей голодовки."Мое требование – адекватное обеспечение защиты здоровья, как того требует консилиум Народного защитника и центра "Эмпатия", и я уверен, международные эксперты, если бы их запустили, сказали бы то же самое.Ранее Саакашвили заявил, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права. В этой связи он выступил с инициативой создания в парламенте следственной комиссии.Арест СаакашвилиСаакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. На следующий день он объявил голодовку с требованием его освобождения, которую прервал через 50 дней."Снимите гриф секретности" - Саакашвили написал открытое письмо президенту Грузии>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. По этим делам экс-президент получил шесть лет тюрьмы.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.События 7 ноябряВо время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах.Жестокий разгон митинга 7 ноября 2007 года вспоминают сегодня в Тбилиси>>А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили