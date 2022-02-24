https://sputnik-georgia.ru/20220224/peskov-nazval-sroki-spetsoperatsii-po-demilitarizatsii-ukrainy-264756442.html

Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины

Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины

Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что все поставленные цели будут достигнуты 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T17:14+0400

2022-02-24T17:14+0400

2022-02-24T17:14+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут зависеть от ее результативности и целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.Он также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остаётся министерство обороны.Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России четко сформулировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины для решения "концептуальных краснолинейных проблем". Украина разорвала дипломатические отношения с Россией >>"Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заключил он.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, россия, новости, политика, владимир путин, дмитрий песков