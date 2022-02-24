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Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины
Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины
Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что все поставленные цели будут достигнуты 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T17:14+0400
2022-02-24T17:14+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
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политика
владимир путин
дмитрий песков
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут зависеть от ее результативности и целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.Он также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остаётся министерство обороны.Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России четко сформулировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины для решения "концептуальных краснолинейных проблем". Украина разорвала дипломатические отношения с Россией &gt;&gt;"Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заключил он.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, россия, новости, политика, владимир путин, дмитрий песков

Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины

17:14 24.02.2022
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2022
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что все поставленные цели будут достигнуты
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут зависеть от ее результативности и целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.
"Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остаётся министерство обороны.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России четко сформулировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины для решения "концептуальных краснолинейных проблем".
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией >>
"Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заключил он.
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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