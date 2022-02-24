https://sputnik-georgia.ru/20220224/peskov-nazval-sroki-spetsoperatsii-po-demilitarizatsii-ukrainy-264756442.html
Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины
Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины
Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что все поставленные цели будут достигнуты 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T17:14+0400
2022-02-24T17:14+0400
2022-02-24T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут зависеть от ее результативности и целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.Он также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остаётся министерство обороны.Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России четко сформулировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины для решения "концептуальных краснолинейных проблем". Украина разорвала дипломатические отношения с Россией >>"Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заключил он.По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, россия, новости, политика, владимир путин, дмитрий песков
Песков назвал сроки спецоперации по демилитаризации Украины
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Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что все поставленные цели будут достигнуты
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут зависеть от ее результативности и целесообразности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.
"Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что не может разглашать военную информацию и единственным источником остаётся министерство обороны.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России четко сформулировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины для решения "концептуальных краснолинейных проблем".
"Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заключил он.
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.