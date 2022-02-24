https://sputnik-georgia.ru/20220224/saakashvili-prosil-sud-otlozhit-emu-ispolnenie-prigovora-264754163.html

Саакашвили просил суд отложить ему исполнение приговора

Саакашвили просил суд отложить ему исполнение приговора

Экс-президент обещает, если его отправят на лечение в Киев, его сторонники прекратят акции протеста в Грузии 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T16:12+0400

2022-02-24T16:12+0400

2022-02-24T16:10+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялся очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, касающемуся незаконного пересечения им государственной границы Грузии.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Позже за сокрытие тяжкого преступления задержали четырех человек – Зураба и Шалву Цоцория, Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая, помогавших ему в нелегальном проникновении на территорию Грузии.На процессе присутствовал Михаил Саакашвили.Суд проходил в спокойной обстановке, во время заседания судья Георгий Керетишвили опросил несколько свидетелей обвинения – сотрудников МВД Грузии.И снова акции: "Национальное движение" готовится к митингам из-за Саакашвили>>Позже слово было предоставлено самому экс-президенту. Он обратился к суду с просьбой отложить исполнение приговора.В то же время он обещал, что в случае выполнения его просьбы его сторонники сразу же прекратят акции на время его отсутствия в стране."Если грузинское правительство согласится на мое предложение, я призову своих сторонников прекратить акции протеста… Я обещаю правительству вернуться (из Киева) по первому же зову, если останусь жив", - заявил Саакашвили.Дело о незаконном пересечении границы против Саакашвили было возбуждено 1 октября, сразу после его ареста в Тбилиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Задержали экс-президента днем 1 октября. За время своего нелегального пребывания в Грузии Саакашвили побывал в ряде городов, в том числе в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – дело о растрате государственных средств и дело о событиях 7 ноября 2007 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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