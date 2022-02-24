https://sputnik-georgia.ru/20220224/sdelaem-vse-dlya-pobedy--trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-pered-matchem-s-makedontsami-264748353.html

"Сделаем все для победы!" – тренер сборной Грузии по баскетболу перед матчем с македонцами

"Сделаем все для победы!" – тренер сборной Грузии по баскетболу перед матчем с македонцами

Лидером сборной Грузии станет центровой испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини 24.02.2022, Sputnik Грузия

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баскетбол

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ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос считает, что предстоящий отборочный матч ЧМ-2023 против Северной Македонии, который состоится в Тбилиси 24 февраля, получится для его подопечных непростым.По различным причинам сборной Грузии не сможет помочь целый ряд игроков: Бека Бурджанадзе, Георгий Цинцадзе, Гога Битадзе, Сандро Мамукашвили и, что самое печальное, капитан национальной команды – Торнике Шенгелия.Шенгелия может пропустить матчи сборной Грузии по баскетболу в феврале>>В отсутствии Шенгелия лидером сборной Грузии станет центровой испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини, который также поделился своими ожиданиями от матча:"Несмотря на отсутствие многих важных игроков, в команде очень хороший настрой. Все, кто остался, будут бороться до конца, чтобы одержать победу в предстоящей игре".После двух отборочных туров ЧМ-2023 сборная Грузии занимает второе место в группе "G". В стартовом матче подопечные Зуроса в Тбилиси обыграли Украину (88:83), после чего на выезде уступили Испании (61:89). Что касается Северной Македонии, то команда потерпела два поражения – от Испании (65:94) и Украины (61:78).Матч между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в тбилисском "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, георгий шермадини, дворец спорта, чемпионат мира по баскетболу, баскетбол